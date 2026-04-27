Радар за икономика: Най-важните новини на 27 април 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 27 април 2026 г.

Нов шанс за българския бизнес - финансиране за растеж чрез листване на БФБ

Програма за близо 1 млн. евро ще предоставя възможност на бизнеса да набира финансиране през капиталовия пазар. Българска фондова борса (БФБ) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) стартират съвместен проект за подобряване на достъпа до финансиране на бизнеса чрез капиталовия пазар. Проектът ще покрива 100% от направените разходи от страна на компаниите за подготовка и листване. Средствата са предвидени да подпомогнат около 20 компании, които ще могат да кандидатстват в рамките на 3 години

Доматите и краставиците поевтиняха в края на април: Актуални данни

Оранжерийните зеленчуци продължават да поевтиняват в края на април за трета поредна седмица, а основната потребителска кошница - месо, мляко, хляб, варива, е стабилна. Това сочи обобщената справка на регионалните офиси за мониторинг на потребителските цени на Системата за агропазарна информация (САПИ) за седемнадесетата седмица (към 22 април) на 2026 г. Данните обхващат 28-те области в страната и не включват промоционални цени, а отклоненията са спрямо шестнадесетата седмица на 2026 г.

Ето колко струва животът за тричленно семейство у нас: Нови данни на КНСБ

Необходимият месечен доход за тричленно семейство - двама възрастни и едно дете до 14 г., е 1 473 евро. Това сочат данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за първото тримесечие на 2026 г. За един работещ, живеещ сам, са нужни 818 евро. Необходимият доход за издръжка нараства с 2,3% на тримесечна база и 5,2% на годишна база.

Петролът пак тръгна нагоре: Подготвя ли се пазарът за по-голямо сътресение?

Цената на петрола се повиши с почти 2 на сто днес на фона на липсата на напредък в мирните преговори между САЩ и Иран и продължаващите ограничения на доставките през Ормузкия проток. Оптимизмът за възобновяване на мирните усилия отслабна през уикенда, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отмени планираното пътуване до Исламабад на своите пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър.

Недостиг на горива в ЕС от тази дата: Предупреждение от еврокомисар

В момента в Европейския съюз (ЕС) не се наблюдава недостиг на горива. Това заяви еврокомисарят по устойчив транспорт и туризъм Апостолос Дзидзикостас в интервю за гръцката телевизия Скай. Той обаче, не изключи, ако войната в Иран продължи, да се появят проблеми и дори дефицити в съюза след месец юни.

