Официално: Бивш треньор на Левски напусна столичен тим от Първа лига

Станислав Генчев обяви, че напуска Локомотив София.

„Като старание и желание съм доволен. След като не се класирахме в Топ 8, тонусът и настроението паднаха. Головите положения почти липсваха, което е нетипично за отбора. Започнахме добре мача, поведохме, имахме шансове да удвоим резултата. Притесняваше ме играта при статични положения, като два пъти се разминахме, но на третия път допуснахме гол. Като цяло мога да кажа, че резултатът е справедлив“, започна Станислав Генчев.

„Както и казах, след като не се класирахме в Топ 8, имаме достатъчно точки, не сме притиснати от това, дали ще изпаднем, настроението и тонусът паднаха, след като не изпълнихме основната цел. В следващите мачовете момчетата ще покажат истинските си възможности, знаят какво е Локомотив София, пожелавам им успех, тъй като си тръгвам след днешния мач. След днешния мач аз напускам Локомотив София, пожелавам успех на отбора, защото това са футболисти с голям потенциал и могат да дадат още много на Локомотив София“.

„Това е решение, което бях взел за себе си, че ако не се класираме в първите 8, ще напусна Локомотив София. Не успяхме по доста драматичен начин. До последно бяхме в борбата, но не успяхме. Особено влияние изигра мачът във Враца, , когато водехме 2:0, но загубихме. Борихме се докрай, нно не винаги нещата се получават така, както искаме“.

„Много сте прав, абсолютни спекулации, ако има нещо, ще се разбере, но до момента няма нищо вярно в това, което се пише“, завърши Генчев относно бъдещето си.