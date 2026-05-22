Кабинетът "Радев":

С високотехнологични пищови: 11 зрелостници хванати да преписват на матурата

22 май 2026, 9:53 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
С високотехнологични пищови: 11 зрелостници хванати да преписват на матурата

11 зрелостници са били хванати в опит за преписване по време на матурата по български език и литература в езиковата гимназия в Хасково. Случаят е определен като рекорден, тъй като всички са били в едно и също училище, по едно и също време. "Открихме 11 зрелостници, които имаха устройства за преписване", обясни директорът Деян Янев в ефира на Нова телевизия. Той посочи, че става дума за два вида техника – едното устройство е за безжична връзка от близко разстояние, а другото работи със SIM карта и позволява предаване на сигнал от по-голямо разстояние.

ОЩЕ: "Авторитетите" или... "авторите": Зрелостниците масово не разбраха за какво пишат на матурата (СНИМКИ)

По думите му схемата е включвала хора, разположени в автомобили около училището, които са подавали информация към ученици в залата. Съвместно с полицията е извършена проверка в района, при която е засечено предаване на информация. 

Първият ученик се е издал сам. "Чуло, че проверяваме отвън приятелите му, му стана лошо и само се издаде, че има слушалки", разказа директорът. След това, по негови думи, учениците са били разпознати по външен вид и поведение, като са разкрити "един по един".

Всички ученици са свалили доброволно устройствата си. Работите на хванатите зрелостници са анулирани, но те могат да се явят отново на изпит. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Матури матура преписване Преписвачи ученици
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Образование
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес