С високотехнологични пищови: 11 зрелостници хванати да преписват на матурата

11 зрелостници са били хванати в опит за преписване по време на матурата по български език и литература в езиковата гимназия в Хасково. Случаят е определен като рекорден, тъй като всички са били в едно и също училище, по едно и също време. "Открихме 11 зрелостници, които имаха устройства за преписване", обясни директорът Деян Янев в ефира на Нова телевизия. Той посочи, че става дума за два вида техника – едното устройство е за безжична връзка от близко разстояние, а другото работи със SIM карта и позволява предаване на сигнал от по-голямо разстояние.

По думите му схемата е включвала хора, разположени в автомобили около училището, които са подавали информация към ученици в залата. Съвместно с полицията е извършена проверка в района, при която е засечено предаване на информация.

Първият ученик се е издал сам. "Чуло, че проверяваме отвън приятелите му, му стана лошо и само се издаде, че има слушалки", разказа директорът. След това, по негови думи, учениците са били разпознати по външен вид и поведение, като са разкрити "един по един".

Всички ученици са свалили доброволно устройствата си. Работите на хванатите зрелостници са анулирани, но те могат да се явят отново на изпит.