10 причини да дойдеш на ДВОРА: Новият градски фестивал

“Какво ще правиш този уикенд?”

“Какви са ти плановете?”

“На брънч или на крафт базар?”

“Къде?”

“А с кого?”

Всяка седмица въпросите валят. Накъдето и да се обърнем, хиляди избори ни дебнат от ъглите – какво ще направим, къде точно ще отидем, достатъчно готино ли ще е, че да се похвалим после с оригиналния си уикенд. Затова още от понеделник си запазваме постове в Instagram, пишем списъци, търсим си компания… а накрая, изгубени между безкрайните опции, просто прекарваме целия ден в скролване на дивана.

Е, на нас ни писна да го мислим толкова. Така се появи ДВОРА – новият градски фестивал за хората, които не обичат да избират и искат уикендът им да има от всичко. На 30 и 31 май София, по-конкретно ул. "20 Април" 13, ще оживее с божествени вкусове, добра музика, творчество и най-вече пространство, което кипи от енергия и живот. Ще бъде място, на което можеш да дойдеш за един коктейл и да останеш до последния DJ сет. Да се засечеш с приятели или нови хора, да чуеш любима музика и да пробваш неочаквана храна, да потънеш в разговор, който не си планирал. Да разгледаш целия град, събран в един двор.

И ако още не си се убедил, ето ти 10 причини да дойдеш. Да, достатъчно готино ще е, че да се похвалиш после:

Нова локация

Ако ти е писнало от едни и съща места всеки уикенд, то нека те зарадваме. Локацията на ДВОРА е нещо ново и непознато, за което сме сигурни, че все още не си чувал. Намира се във вътрешния двор на бивша тютюнева фабрика и е част от индустриалния пулс на София още от 40-те. Днес пък е хъб за малки бизнеси, технологии и идеи. А на 30 и 31 май ще се превърне в нещо още по-специално – отворена сцена за градска енергия.

Храна, за която ще мислиш с дни

Освен града, ДВОРА успява да събере и целия свят на едно място с храната си. Ще можеш да опиташ от всичко от световната кулинарна карта – азиатска кухня, балкански вкусове, сочни бургери, автентична пица, брънч, мексиканско, тирамису и още куп изненади, приготвени с много страст. Няма значение какво обичаш да хапваш, важното е само едно: задължително ела гладен и опитвай смело.

И освежаващи напитки за компания

Какво е хубавата храна без нещо студено в ръка? В ДВОРА ще те чакат коктейли, specialty coffee, ледени бири, пенливо вино и още много летни напитки, перфектни за наздравици. А най-хубавото е, че освен с храната, вървят идеално с дълги разговори, добро настроение и музика на живо.

За да се заразиш с креативност

Освен страхотна музика и храна, ДВОРА събира на едно място артисти, независими брандове и хора със смели идеи. Ще можеш да обиколиш различни работилници и арт кътчета, да се срещнеш със специални гости и да се включиш в редица активности, които ще те заредят за цялата седмица. А какво по-хубаво от щедра доза вдъхновение в един вълшебен пролетен уикенд?

И да се насладиш на музиката

Разбира се, както всеки себеуважаващ се фестивал, и ние сме помислили за музиката. Вечерта ДВОРА ще оживее със специална програма – DJ сетове, градски инди банди и вълнуващи изпълнения под открито небе.

Автентична градска атмосфера

Не знаем за теб, но ние сме се уморили от нагласени събития. Такива, които изглеждат перфектно на снимка, но на живо сякаш нещо винаги липсва. ДВОРА не е от тях. Тук всичко е истинско – шумно, цветно, леко хаотично и пълно с живот. Хора разговарят на стълбите, някой танцува с питие в ръка, друг се смее твърде силно, а из въздуха се носи аромат на храна. Точно както трябва да изглежда един хубав градски уикенд.

Има по нещо за всекиго

На ДВОРА всеки е добре дошъл. Можеш да дойдеш с компанията или семейството, да изненадаш половинката с оригинална среща, да разведеш някой приятел чужденец или пък да дойдеш сам и да се оставиш на течението да те понесе. Каквото и да е обкръжението ти, гарантираме, че всеки ще се чувства на място и ще си намери точното занимание.

И няма нужда от план

Хубавото на ДВОРА е, че не е нужно да резервираш маса три седмици предварително или да правиш сложен маршрут за деня. Тук единственото, което се очаква от теб е да дойдеш, да разгледаш и спокойно да избереш какво ти се прави в момента – храна, музика, разговори, танци или да наблюдаваш градския ритъм.

Защото е по-добре от скролване

Няма нищо лошо в това да си починем и да помързелуваме на воля през уикенда. Но да усетиш, че си изгубил целия ден, забил поглед в телефона си… никога не е приятно. ДВОРА е нашето напомняне, че най-хубавите неща винаги се случват извън екрана. Само трябва да вдигнем поглед.

За да не съжаляваш после

Не искахме да използваме тази карта, но се налага. На брънч, разходка в парка и на кино можеш да отидеш по всяко време, без значение от уикенда. Но ДВОРА е тук и сега и чака само теб – да дойдеш, да опиташ и да си създадеш незабравими спомени. Определено няма да е за изпускане.

Вход: СВОБОДЕН.

Нов градски фестивал: ДВОРА се осъществява с любезната подкрепа на DEVIN, Birra Moretti, Yettel, SUZUKI и Hell/Xixo.