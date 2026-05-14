Летящ старт: Алекс Николов дебютира с разгром в азиатската Шампионска лига

Българският волейболен национал Александър Николов записа отличен първи мач за иранския Фулад (Сирджан). В четвъртфинален сблъсък от финалния турнир на азиатската Шампионска лига, провеждащ се в индонезийския град Понтианак, неговият тим надигра категорично домакините от Джакарта Гаруда Джая с 3:0 (25:14, 25:12, 25:12).

С този успех съставът на Сирджан си осигури място на полуфиналите в престижната надпревара за трета поредна година. В спор за място на финала иранският гранд ще се изправи срещу японския ДжейТЕКТ (Аичи), който по-рано днес постигна чиста победа със същия резултат срещу тайландския Мен Корат.

Родният ас се включи много силно за новия си отбор и завърши като втория най-резултатен играч на полето, допринасяйки с 13 точки (включително 1 блок и 3 аса) за експресния триумф.

Най-полезен за Фулад беше Пория Хосейн - доскорошен съотборник на Николов в италианския Лубе, който реализира 19 точки, от които впечатляващите 6 аса и 2 блока. За индонезийския тим единствен с двуцифрен актив приключи капитанът Давуда Алахимасалам, отбелязал 12 точки.

Сблъсъкът между Фулад (Сирджан) и ДжейТЕКТ е насрочен за събота (16 май) от 11:00 часа българско време. Във втория полуфинал от 15:00 часа един срещу друг ще излязат отборите на Джакарта Бхаянгкара Пресиси и южнокорейския Хюндай Кепитъл Скайуолкърс (Чеонан).

