Мони Николов и Локомотив се класираха в топ 4 на Русия след въртележка в групите

Симеон Николов и неговият Локомотив Новосибирск продължават борбата за Купата на Русия, след като си осигуриха участие във финалната четворка на турнира в Москва. Развръзката настъпи след изиграването на последните мачове от груповата фаза на "Финалната шестица".

В група "Б", където се състезава отборът от Новосибирск, лидерът Зенит Казан не срещна трудности срещу Динамо-ЛО и се наложи с категоричното 3:0. Междувременно в група "А" шампионът Динамо Москва постигна чист успех със същия резултат над съименниците си от Санкт Петербург.

Волейболистите на Пламен Константинов заеха второто място в своя поток след победа над Динамо-ЛО с 3:1 и поражение от фаворита Зенит с 0:3. Този актив ги изправя на полуфинал срещу победителя от другата група - Динамо Москва.

Предстоящият сблъсък носи допълнителен заряд, тъй като е повторение на миналогодишния финал за националната купа, в който Локомотив триумфира драматично с 3:2 гейма. В другия поток за място на финала ще спорят Зенит Казан и Зенит Санкт Петербург.

Двете решителни срещи от полуфиналната фаза ще се изиграят в събота (16 май). Часовете на двубоите са съответно 16:00 и 19:00 часа българско време.

