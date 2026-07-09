Лудогорец има нов треньор: Водил е големи отбори в Германия и Турция

След драматичната раздяла с бившия си наставник Пер-Матиас Хьогмо, който допънително усложни изхода си, Лудогорец е на крачка от това официално да обяви новия си треньор. Става въпрос за германския специалист Томас Райс. Информацията е на авторитетния журналист Флориан Платенберг, като се очаква той да подпише с Лудогорец още през уикедна. А договорът му ще бъде с продължителност до до 2028 г.

Томас Райс е новият треньор на Лудогорец

Лудогорец назначи Пер-Матиас Хьогмо след дълго чакане в средата на миналия сезон. Норвежецът се превърна в първия треньор на "орлите", който не успява да направи отбора шампион на България от 14 години насам. Хьогмо дори не води разградчани в последните няколко мача от сезона, но раздялата с него не беше лесна, тъй като двете страни дълго не можеха да договорят нейните условия. Сега Лудогорец отново тръгва в правия път, тъй като е на крачка от това да назначи германския специалист Томас Райс.

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🚨🇧🇬 EXCLUSIVE | Thomas Reis has now reached a verbal agreement with Ludogorets.



The contract for the new head coach is currently being drafted. Signing a deal until 2028 is planned for this weekend. Reis’ backroom staff has already been agreed.



52 y/o Reis was Ludogorets’… pic.twitter.com/dypxwyGzB7 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) July 9, 2026

Райс е водил клубове от Турция и Германия

Последният клуб, който треньорът води е турският Самсунспор, а преди това Райс е бил начело още на Бохум и Шалке 04. Според източника, треньорския щаб на Томас Райс вече е договорен и остават последни детайли за приключване на сделката. Очкава се договорът да бъде подпсан до края на седмицата и да важи за две години. Според Платенберг, Райс е бил първият избор на Лудогорец за нов наставник.

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