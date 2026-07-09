Стотици декари изгоряха при пожар край магистрала "Струма"

Стотици декари са засегнати от пожара в землището на село Левуново, като точният размер на засегнатата площ предстои да бъде установен. Това каза за БТА кметът на община Сандански Атанас Стоянов. „Пожарът e локализиран и почти потушен. В момента се обливат отделни участъци с вода. Към момента няма опасност да се разрасне. На терен работят екипи на пожарната, доброволци и служители на Община Сандански, така че вървим към окончателното овладяване на пожара“, посочи Стоянов.

По думите му в гасенето участват около 20 доброволци и четири екипа на Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Задимяване в района на автомагистрала „Струма“ все още има, но обстановката постепенно се нормализира. Кметът уточни, че на този етап не може да бъде посочена точната площ, засегната от пожара. По предварителна оценка изгорелите терени са стотици декари, като окончателните данни ще станат ясни след извършването на оглед.

По-рано за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ потвърдиха, че при пожара е пострадал мъж на около 60 години с приблизително 30 процента изгаряния. За него е организиран транспорт с въздушна линейка до специализирано лечебно заведение. От Спешна помощ уточниха, че не разполагат с информация при какви обстоятелства е пострадал мъжът. Пожарът възникна в землището между селата Левуново и Генерал Тодоров, в близост до автомагистрала „Струма“.