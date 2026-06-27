Няма да е България, ако няма драма! Изстрадан триумф за "лъвовете" след нов тайбрек в Лигата на нациите

Националният отбор по волейбол на България се абонира за големи драми във втория турнир от Лигата на нациите в Словения. След като победихме Италия и загубихме от домакините, дойде ред за триумф над Канада – 3:2 (25:27, 25:22, 21:25, 25:18, 15:11). Мачът беше изпъстрен с хубави и много трудни моменти, двата отбора правеха обрат след обрат. България не изигра най-силния си мач, но показа характера, с който стана световен вицешампион преди по-малко от година. Така нашите вече имат четири победи и три загуби от началото на ВНЛ. Третият турнир ще бъде в Чикаго. В края на двубоя ни срещу Канада бяхме на девето място в класирането.

България победи трудно Канада след 5-геймов трилър

Първият гейм започна все едно ни предстои лесен успех. Поведохме с 11:6, а после продължихме до 13:7. Ситуацията не изглеждаше по никакъв начин притеснителна. Българите съумяваха да запазват аванса си – 20:14, а краят на частта наближаваше. И тогава нещо се счупи в играта ни. Канадците започнаха да топят пасива си чрез серии от по три точки. Равенството дойде при 23:23. Разменихме си по един спасен геймбол до 25:25. Тогава две точки на Канада донесоха наистина сензационно спечелване на частта.

Вторият гейм не тръгна по-различно. 4:1 за България, после 8:4 и 11:5. Нашите искаха да покажат с всичко, че първата част е била случайна. Но отново се видя, че не всичко върви по правилния начин. Когато водихме с 16:12, допуснахме 16:16. И все пак тогава отборът се стегна и успя да спечели частта с 25:22.

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Огледално на първите два този път североамериканците поведоха в резултата от началото, а нашите ги догониха. От 12:7 за тях стана 12:12. Започна дълга гонитба в точките, която завърши при 21:21. Тогава краят стана наистина крайно неприятен за България. Четири поредни точки за Канада и 2:1.

Четвъртият гейм започна най-равностойно от всички. Нито един от съперниците не съумяваше да затвърди преднина по-голяма от три точки до неговата среда. Важното беше, че дори минималният аванс беше български. Тогава нашите изригнаха! Направихме четири поредни точки и 20:15! Канадците се опитаха да направят още един обрат, но безуспешно. Геймът завърши с ас на Симеон Николов – 25:18. Това беше четвъртата точка на нашия разпределител директно от начален удар.

Тайбрекът започна прекрасно – 4:0. Отново на началния удар беше Симеон Николов и неговите удари тотално объркваха Канада. Влезлият като резерва Денислав Бърдаров също имаше основна заслуга и в четвъртия, и в петия гейм. Резултатът продължи да расте – 5:1. Лошият старт обаче не отчая съперника. Канадците също започнаха да трупат точки и намалиха изоставането си до 6:7. Започна игра на нерви. В нея обаче нашите се оказаха по-здрави – поведохме с 10:7. Десетата и толкова важна точка беше за великолепния Александър Николов. Дойде ред Канада да тръгне на финален щурм и да заплете отново мача – 11:10 за нас. Тогава Бърдаров направи десетата си точка и отново поведохме с две. А за да добави още към прекрасното си представяне, направи и ас – 13:10. България стигна до три мачбола. Спечелихме още първия – 15:11! Едва ли някой се съмнява кой донесе победата – Александър Николов.

Утре завършваме втория турнир от Лигата на нациите срещу изненадата на сезона Украйна от 14 часа.

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