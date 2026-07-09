Директор на bTV обясни защо направи "черна писта" за участие на Мартин Атанасов - младежът, показал истината за катастрофите в България

Заради "целенасочена провокация и неуважение към наш водещ", директорът на "Новини и актуални предавания" в bTV Асен Иванов е решил да спре участие в телевизията на Мартин Атанасов - човекът, който създаде проекта "Черна писта". Инициативата е интерактивна карта на катастрофите в България. Атанасов е бил поканен в предаването "Лице в лице", но участието му е отменено - самият той обаче е разбрал, че Асен Иванов стои зад това решение и публикува чатове, за да го докаже - ОЩЕ: "Този няма да стъпи в bTV": Атака срещу телевизията след отменено участие на разкрилия нови схеми Мартин Атанасов

Ето какво най-после отговори Иванов, след като цял ден особено в социалните мрежи темата стана много гореща и логично се стигна до призиви за оставката на Иванов, както и за бойкот на bTV:

По темата от днес.

Решението да откажем участие на г-н Мартин Атанасов е мое. За съжаление, при последното си участие в предаване на bTV, г-н Атанасов прояви целенасочена провокация и неуважение към наш водещ. Когато един гост използва ефира за предварително планирани демонстративни действия, това неизбежно поставя въпроси за доверието между него и редакцията, както и за целта на участието. Важно е ясно да подчертая, че това решение няма нищо общо с обществената тема за възможни злоупотреби в здравеопазването. И с колегите в bTV Новините ще продължим да отразяваме темата задълбочено, с проверка на фактите и търсене на отговори.

Още: "Мълчание и цензура - докога?": Мария Цънцарова реагира за скандала с Мартин Атанасов и bTV

В медийните среди Иванов е известен със "стажа си" в ТВ7 (2012 - 2017 година, от разследващ журналист до изпълнителен продуцент) - тогава, когато всеки, който малко се интересуваше, знаеше много добре, че зад телевизията стои КТБ. В онези години нейното лице беше Николай Бареков. През 2008 госина ТВ7 мина под шапката на "Нова българска медийна група холдинг" АД, чийто управител беше Ирена Кръстева, майка на Делян Пеевски. Иванов е завършил икономика и право, а и е магистър по национална сигурност от Военната академия" Г.С. Раковски".