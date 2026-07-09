Вместо пари: Лудогорец взе скъпо крило от бразилски клуб, който има дълг към разградчани

Лудогорец има първото си ново попълнение за летния трансферен прозорец. Става дума за бразилскто крило Натан Фернандес. Според колегите от "Sportal", Фернандес идва в Лудоогрец под наем с опция за закупуване. Офанзивният футболист вече е в България, за да бъде финализирана сделката. Той идва от Ботафого, който има наложена от ФИФА забрана за трансфери поради неизплатени задължения именно към Лудогорец.

Натан Фернандес е първото ново попълнение на Лудогорец

Спрямо останалите грандове у нас, Лудогорец започна свото пазаруване доста късно през лятото. Това най-вероятно се дължи на липсата на страши треньор. След като вече "орлите" имат нов наставник, те ще знаят и от какви футболисти се нуждае той. Първото ново попълнение на Лудогорец е бразилското крило Натан Фернандес, който идва от Ботафого под наем с опция за закупуване. Той премина там от Гремио, на който бяха платени 7.2 милиона евро. Но Фернандес така и не успя да се наложи в състава на бразилския клуб.

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Botafogo deve emprestar Nathan Fernandes para o Ludogorets e pode resolver dívida por Rwan Cruz em caso de compra https://t.co/bgzh0UsCAz — FogãoNET ★彡 (@fogaonet) July 8, 2026

Фернандес може да се използва за изпплащане на дълга на Ботафого

В моментра Ботафого има наложена забрана за трансфери от ФИФА. Причината е, че все още не са изплатени всички средства на Лудогорец по трансфера на Руан Круз. Ботафого купи нападателя от "орлите" за 10 милиона евро, като играчът остана в Разград под наем за още една година. Според медиите в Бразилия, ако Лудогорец реши да се възползва от клаузата за закупуване на Натан Фернандес, преминаването на крилото при "орлите" ще се възприеме като изплащане на част от дълга.

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