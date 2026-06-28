След слабата игра: България показа реакция и изтръгна нова важна победа в Лигата на нациите

Националният отбор по волейбол на България постигна победа с 3:1 (25:20, 18:25, 25:23, 25:17) над Украйна в мач от Лигата на нациите по волейбол за мъже. Това е втори пореден успех за водения от селекционера Джанлоренцо Бленджини състав, с който тимът приключва участието си на турнира в Любляна. България започна със състав: Симеон Николов, Александър Николов, Аспарух Аспарухов, Денислав Бърдаров, Алекс Грозданов, Преслав Петков и либерото Дамян Колев. Петков и Бърдаров бяха титуляри за първи път в този турнир,а като резерви в хода на двубоя влизаха Мартин Атанасов, Стоил Палев, Илия Петков и Георги Татаров.

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В миналия мач "лъвовете" играха много слабо срещу Канада, като едва не допуснаха да бъдат обърнати, а Александър Николов изигра един от най-слабите си мачове. Спасител за отбора бе резервата Денислав Бърдаров, който сега започна като титуляр. Първият гейм вървеше изключително равностойно, но българите направиха три поредни точки след 17:17 и това им помогна да поведат в двубоя след 25:20 и пусната топка на разпределителя Симеон Николов. Втората част също започна с поделено превъзходство, но украинците взеха аванс от 11:7 и 15:11. "Трикольорите" опитаха да се върнат, но не можаха да съкратят пасива си и резултатът беше изравнен след 18:25.

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Големи периоди от третия гейм също вървяха точка за точка, но успешно нападение на Александър Николов направи две точки аванс за България - 15:13. Силните изяви на Николов в атака продължиха и резултатът стана 24:20, след което Украйна направи три поредни точки, но блокаут на Аспарух Аспарухов фиксира крайното 25:23, след което резултатът в срещата стана 2:1.

Четвъртата част започна с пасив от 9:12 за българите, които направиха обрат до 14:13. Последвалата серия от пет поредни точки за "трикольорите" доведе резултата до 20:14. Крайното 3:1 дойде след 25:17 след силна игра на Бърдаров.

Александър Николов беше най-резултатен с 26 точки, а Денислав Бърдаров добави още 16. За Украйна с 20 пункта завърши Дмитро Янчук. България има пет победи и три загуби до момента в турнира, като поне временно се изкачи на шесто място в класирането с актив от 14 точки. Настоящата седмица за "трикольорите" в Лигата на нациите завършва с три успеха от общо четири двубоя.

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