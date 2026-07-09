Най-добрите български таланти ще се борят за медалите на Балканиадата по лека атлетика до 20 години

Българската федерация по лека атлетика представи много силен състав за предстоящия Балкански шампионат за юноши и девойки до 20 години. Надпреварата ще се проведе в събота, 11 юли, в румънския град Крайова. Страната ни ще бъде представена от 33 състезатели в 13 различни дисциплини. Освен това първенство, през уикенда ще се проведе и Националния шампионат за юноши и девойки под 16 години. Той ще се състои на 11 и 12 юли на реновираната писта на Националния стадион "Васил Левски".

Силен състав за Балканиадата под 20 в Крайова

България ще разчита на най-добрите си атлети в тази възрастова група за шампионата в Крайова. Балканският шампион в зала от миналата година Йоан Каменов ще участва в спринта на 100 метра, след като преди седмици записа личен рекорд от 10.52 секунди и остана само на две стотни от норматива за Световното първенство под 20 години. Един от основните му конкуренти в лицето на Деян Цветанов също се спори с конкуренцията на късия спринт. При дамите европейската шампионка на 100 метра за девойки под 18 отпреди две години Радина Величкова ще излезе за още една балканска титла.

Рекордьорът на 110 метра препятствено бягане Християн Касабов, който има отличия от големите форуми също ще се състезава в Крайова. Зинга Барбоза Фирмино пък ще се бори за медалите в сектора за троен скок. Сияна Бръмбарова ще се опита да защити титлата си на скок дължина, както и нейната съотборничка Ива Деливерска на 100 метра с препятствия.

ОЩЕ: Рекорден брой медали и национални рекорди за България на Балканиадата по лека атлетика до 18 години

Ето и пълния състав на българските атлети в Крайова:

Юноши:

100 метра - Йоан Каменов, Деян Цветанов

400 метра - Димитър Христов

800 метра - Борис Гатев, Виктор Петков

1500 метра - Ангел Дарандашев

110 метра с препятствия - Християн Касабов, Мартин Танев

Скок височина - Кристиян Цанев

Скок дължина - Теодор Янков

Троен скок - Зинга Барбоза Фирмино

Гюле - Кирил Георгиев, Петър Тодоров

Диск - Владислав Станчев, Димитър Карачевийски

Чук - Димо Андреев, Александър Бърдаров

Копие - Десислав Костов

Девойки:

100 метра - Радина Величкова

400 метра - Калина Карачева, Кристина Петкова

800 метра - Кристина Кирова

1500 метра - Алис Илиева, Жаклин Желева

3000 метра - Зара Илиева

100 метра с препятствия - Ива Деливерска, Емили Кирякова

Скок височина - Натали Захариева

Скок дължина - Сияна Бръмбарова

Троен скок - Дияна Ангелова

Диск - Стефани Димитрова

Копие - Мария Илиева, Дария Мишовска

ОЩЕ: 15.18 метра от вечността: Възходът и падението на една от най-великите български атлетки