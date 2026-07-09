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Грижата остава, спомените също: Кампания за набиране на средства за зеленчуковата оранжерия в Центровете за настаняване от семеен тип за деца в с. Борован

09 юли 2026, 19:55 часа 900 прочитания 0 коментара
Снимка: Фондация СУРИЯ
Грижата остава, спомените също: Кампания за набиране на средства за зеленчуковата оранжерия в Центровете за настаняване от семеен тип за деца в с. Борован

Някой ден някой ще си спомня това място и ти ще си част от тази история!

Място, където не просто растеш, а учиш, създаваш и споделяш време с други като теб.

Помогни ни да изградим оранжерия и беседка в центровете за настаняване в с. Борован.

Защото грижата остава, а спомените също.

Научи повече и дари тук:

Да помогнем за събирането на средства за зеленчукова оранжерия в Центровете за настаняване от семеен тип за деца в с. Борован. Защото грижата остава, а спомените също. 

С реализирането на тази кампания ще се помогне за изграждането на зеленчукова оранжерия на територията на Центровете в с. Борован, като:

  • Се създадат условия за целогодишно или удължено отглеждане на зеленчуци и подправки;
  • Се увеличи добива и разнообразието на свежа храна за децата;
  • подпомогнем самостоятелността и устойчивостта на Центъра;
  • разширим съществуващата градина с пространство за обучение и практика.
Борован
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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