Грижата остава, спомените също: Кампания за набиране на средства за зеленчуковата оранжерия в Центровете за настаняване от семеен тип за деца в с. Борован

Някой ден някой ще си спомня това място и ти ще си част от тази история!
Място, където не просто растеш, а учиш, създаваш и споделяш време с други като теб.
Помогни ни да изградим оранжерия и беседка в центровете за настаняване в с. Борован.
Защото грижата остава, а спомените също.
Научи повече и дари тук:
Да помогнем за събирането на средства за зеленчукова оранжерия в Центровете за настаняване от семеен тип за деца в с. Борован. Защото грижата остава, а спомените също.
С реализирането на тази кампания ще се помогне за изграждането на зеленчукова оранжерия на територията на Центровете в с. Борован, като:
- Се създадат условия за целогодишно или удължено отглеждане на зеленчуци и подправки;
- Се увеличи добива и разнообразието на свежа храна за децата;
- подпомогнем самостоятелността и устойчивостта на Центъра;
- разширим съществуващата градина с пространство за обучение и практика.