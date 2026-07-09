Грижата остава, спомените също: Кампания за набиране на средства за зеленчуковата оранжерия в Центровете за настаняване от семеен тип за деца в с. Борован

Някой ден някой ще си спомня това място и ти ще си част от тази история!

Място, където не просто растеш, а учиш, създаваш и споделяш време с други като теб.

Помогни ни да изградим оранжерия и беседка в центровете за настаняване в с. Борован.

Защото грижата остава, а спомените също.

Научи повече и дари тук:

Да помогнем за събирането на средства за зеленчукова оранжерия в Центровете за настаняване от семеен тип за деца в с. Борован. Защото грижата остава, а спомените също.

С реализирането на тази кампания ще се помогне за изграждането на зеленчукова оранжерия на територията на Центровете в с. Борован, като: