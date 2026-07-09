Ивилина Алексиева: След избори одит на машините за гласуване е задължителен, паметта не трябва да се изтрива

Управляващите казаха, че промените в изборните правила ще бъдат на два етапа – „бърза писта” – за предстоящите президентски избори, и „бавна писта” – след вота за държавен глава, когато Изборният кодекс ще бъде отворен и преработен наново. Това каза Ивилина Алексиева, бивш председател на ЦИК, в ефира на „Денят на живо” по NOVA NEWS. Тя посочи, че машините, с които разполагаме в момента, ще стигнат, ако не се предвиждат и други промени в Изборния кодекс.

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Експертът смята, че не е нужно да има толкова много членове в избирателна комисия, при положение, че се гласува машинно. Тя обаче допълни, че на този етап не се предвижда намаляването на тази бройка, като допусна, че такива промени може би ще се обмислят наесен. Алексива смята, че има един важен проблем – какво се случва, ако броят на разписките при машинно гласуване са по-малко от броя на подписите в протокола. Няма предложен текст в Изборния кодекс по този въпрос, подчерта тя.

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Експертът каза още, че в промените се предвижда изцяло машинен протокол. „Няма текст, който да описва съдържанието на тези разписки. Ако имаше обществено обсъждане, вероятно този текст щеше да бъде допълнен. В момента контролите са две – непосредствено след изборния ден да се преброят и да се отчете резултатът от контролните разписки”, коментира Алексиева.

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Също така каза, че в света има практика да се взима предвид съдържанието на разписките. Според нея може да се прави проверка на 10% от секциите и тя да бъде осъществена от Районната избирателна комисия. „След обявяване на изборния резултат паметта на машините не трябва да се изтрива, а да се запази. На ЦИК да бъде възложено да извърши одит на машините – да провери електронните дневници за намеса. На този етап проверката се прави на флашпаметта. Може да има разминаване между данните от флашпаметта и машината. Паметта на машината трябва да бъде свалена и запазена от ЦИК”, обясни още експертът.

По отношение на вота в чужбина тя смята, че и двете предложения са добри, а именно закриване на район „чужбина” и отпадане на ограничението до 20 секции за държави, които не са членки на ЕС. Алексиева е категорично против гласуването по пощата.