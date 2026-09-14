БФС даде заден и намали драстично наказание на ЦСКА

Апелативната комисия към Българския футболен съюз уважи жалбата на ЦСКА и намали наказанието на Макс Ебонг. Беларуският полузащитник първоначално беше санкциониран със спиране на състезателните права за три срещи заради директния червен картон, който получи във финала за Суперкупата на България срещу Левски. След разглеждане на жалбата обаче санкцията беше редуцирана до един мач, който футболистът вече изтърпя.

Ебонг вече е на разположение на ЦСКА

Апелативната комисия е променила квалификацията на нарушението и вместо първоначално наложените три срещи е определила спиране на състезателните права за един мач и глоба от 260 евро. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

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Ебонг пропусна домакинството на Арда, спечелено убедително от ЦСКА с 4:1, с което той вече се счита за изтърпял наказанието си. Преди двубоя с Арда полузащитникът фигурираше извън групата именно заради първоначалната санкция от три срещи.

ЦСКА обжалва още след първоначалното решение

Дисциплинарната комисия към БФС първоначално наказа Ебонг на 10 септември със спиране на състезателните права за три мача и глоба от 410 евро. Санкцията беше наложена заради удар или опит за удар на противников състезател по време на напрежението между двата отбора във финала за Суперкупата, спечелен от ЦСКА с 4:2.

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