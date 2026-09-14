Путин бяга от Пезешкиан, в БРИКС не могат да се подредят за обща снимка

На срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи лидерите имаха известни затруднения да се подредят за официалната обща снимка - главно заради маневрите на Владимир Путин. Забелязвайки, че се е озовал до иранския президент Масуд Пезешкиан, Путин отчаяно търсеше начин да избегне присъствието му. Озъртайки се във всички посоки и с цената на доста маневри, накрая руснакът се придвижи по-далеч от Пезешкиан, чийто поглед с всички сили се опитваше да не срещне.
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В крайна сметка, както пише NEXTA, Путин успява да се намести на стратегическото място в центъра, а индийският премиер Нарендра Моди така го издърпва, че Путин леко загубва равновесие. И най-после всички са подредени за снимка.
Chaos at BRICS: participants struggled to line up for the group photo— NEXTA (@nexta_tv) September 14, 2026
Putin was clearly trying to make his way toward the center of the frame and looked noticeably uneasy at the prospect of ending up next to the Iranian president. He did not even spare his close ally a glance.… https://t.co/siqsPsd0fo pic.twitter.com/WpJrEVg7cE