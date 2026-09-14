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Путин бяга от Пезешкиан, в БРИКС не могат да се подредят за обща снимка

14 септември 2026, 20:51 часа 609 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Путин бяга от Пезешкиан, в БРИКС не могат да се подредят за обща снимка

На срещата на върха на БРИКС в Ню Делхи лидерите имаха известни затруднения да се подредят за официалната обща снимка - главно заради маневрите на Владимир Путин. Забелязвайки, че се е озовал до иранския президент Масуд Пезешкиан, Путин отчаяно търсеше начин да избегне присъствието му. Озъртайки се във всички посоки и с цената на доста маневри, накрая руснакът се придвижи по-далеч от Пезешкиан, чийто поглед с всички сили се опитваше да не срещне.

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В крайна сметка, както пише NEXTA, Путин успява да се намести на стратегическото място в центъра, а индийският премиер Нарендра Моди така го издърпва, че Путин леко загубва равновесие. И най-после всички са подредени за снимка.

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Владимир Путин БРИКС
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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