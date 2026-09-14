Случаят "Петрохан-Околчица": Главният редактор на OFFNews "разстреля" с документ официалните намеци за полов акт

"Задният проход е затворен и чист, като същият е без видими травматични увреждания със запазен лигавичен релеф". Това е изречение в публикуван от главния редактор на OFFNews Владимир Йончев документ, за който той казва, че е "съдебномедицинските експертизи на Николай Златков и Александър Макулев" - от публикуваното изглежда, че е само малка част и не става ясно дали се отнася и до двамата младежи, използваното число в граматическата конструкция изглежда да е единствено. Двамата са най-младите застреляни в потресаващия случай "Петрохан-Околчица".

Публикуваното от Йончев е точно противоположно на казаното на днешната официална пресконференция на прокуратурата и разследващите експерти. Там беше обявено, че при две от изследваните лица (т.е. двама от убитите) обаче е констатиран "зеещ ан*л*н сф*нк**р и изглаждане на гънките на места. Според началника на "Съдебна медицина" в "Александровска" болница доц. д-р Александър Александров, тази находка сама по себе си не е категорично доказателство за извършвани анални полови сношения. В същото време при изследваните не били установени заболявания или други патологични изменения, които биха могли да обяснят състоянието. Прегледът на наличната медицинска документация също не е дал данни за подобни заболявания – ОЩЕ: Едно оръжие, изстрели от упор и въпроси около интимни следи: Съдебен лекар разкри детайли за трагедията на Околчица

Припомняме, че Макулев беше на 15-години, когато загуби живота си, а Николай Златков е на 22 години. Досега официалната версия е, че двамата са застреляни от Ивайло Калушев в кемпер при връх Околчица, но и на днешния брифинг бяха използвани думи като "най-вероятно" от говорещите – ОЩЕ: Без чужда намеса: МВР и прокуратурата държат на старата версия за “Петрохан – Околчица“