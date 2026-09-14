Еду Гаспар: "Ще направя най-доброто за Левски, в България има талант"

В Левски се проведе Общо събрание, на което се взе важно решение за управлението на клуба. От модел с Надзорен и Управителен съвет, "сините" ще преминат към такъв със Съвет на директорите. Даниел Боримиров е единственият кадър от предишното ръководство, който ще остане и в настоящето. Останалите членове на Съвета на директорите са Еду Гаспар, Клаудио Праковник, Фелипе Берлинер и Матю Чери. Гаспар говори на пресконференцията след Общото събрание.

Еду Гаспар: "През моя живот съм свикнал да правя добри решения"

Ето какво каза Еду Гаспар: "Искам да благодаря за възможността да бъда тук в борда на директорите и до легендите на този клуб. Също така до Клаудио, който е мой добър приятел от Бразилия. Ще направя най-доброто, за да подкрепя този процес. През моя живот съм свикнал да правя добри решения. В началото започнах да опознавам хората в този проект. Всичко започна с опознаването кой е включен в този проект. Не знам дали знаехте, но аз дълго време прекарах тук, за да разбера вас, клуба, пресата. След това започнах да работя с вас. След това ме поканиха да бъда член на борда.

Когато ме поканиха, си казах: „Защо не?“. Сигурен съм, че аз мога да допринеса за този проект. За мен това е нова държава, нови приятели, нов собственик. Това ме кара да се вълнувам. Именно затова съм тук. Много съм развълнуван, че мога да съм част от този проект.

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"Левски има много добър треньор"

Ако имаме възможност да сме близки с Георги, с треньора и с футболната общност, аз ще им помагам. Аз вярвам, че има стъпка напред. Тъкмо сме станали шампиони и играем в Лига Европа. Справяме се добре, но трябва да направим най-добрите възможни стъпки, за да се развием още. Никой от нас не е магьосник, но ще бъдем устойчиви и ще се подкрепяме. При първото ми посещение едно от нещата, което казах на Атанас Бостанджиев, е, че Левски има много добър треньор. След това имах възможност да говоря с Веласкес. Позволиха ми да обсъдим идеите му и какво му трябва. Трябва да сме тук, за да го подкрепяме възможно най-много. Опитвам се да довеждаме играчи за неговата система. Оттам ще видим как можем да развием още по-добър отбор. Имаме правилния човек, който да ни води натам.

"Трябва да имаме амбиция"

Имаме скаути, имаме анализи. Ще работим с тях и естествено ще ги подкрепям възможно най-много. В същото време аз трябва да им давам моите контакти и знания. Това е експертиза, с която аз мога да допринеса. Това е моята роля и отговорност. Трябва да имаме амбиция, но трябва и да сме реалисти. Не можем да обещаваме неща, които не можем да изпълним. Всяка година този клуб трябва да мисли как да става по-добър. Всеки сезон трябва да сме по-добри и да правим по-добри трансфери. Да имаме повече точки. Така ще стигнем най-високото ниво. Трябва да мислим как да прогресираме и да имаме тази култура.

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"В България винаги е имало талант през годините"

Контактувах с Георги и продължавам да го правя. Опитвам се да науча колкото се може повече за Левски. Трябва да сме готови за трансферните прозорци възможно най-рано, за да избегнем прибързани решения. Искаме да модернизираме данните и анализа. Да имаме повече визия в този аспект. Трябва да разберем как да развием таланта в академията ни. Искам да ми бъде изготвен план, за да видим кои са топ талантите и как да ги развием. Ние ще създадем процес, за да разбираме как да развиваме академията.

В България винаги е имало талант през годините. Но сега останахме настрани от основните пазари. Направих проучване и е сигурно, че имаме много добри таланти. Сигурен съм, че ще намерим правилните играчи и ще имаме много силна академия".

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