Още един знак, че Алекс и Мони Николови ще играят заедно

От няколко седмици все повече източници твърдят, че братята Александър и Симеон Николови ще заиграят заедно за клуба на по-големия Алекс. Той се състезава за италианския Лубе Чивитанова, докато малкият Мони играе за руския Локомотив Новосибирск. И двамата се представят много добре в клубовете си, но доказаха, че могат много добре да играят заедно за националния отбор на България. Те двамата са сребърни медалисти от Световното първенство през 2025 г. във Филипините.

Локомотив взима заместник на Мони Николов

Появи се още един знак, че братя Николови ще започнат да играят заедно, не само в националния отбор. Според информациите разпределителят на Динамо-ЛО Егор Кречетов ще премине в Локомотив Новосибирск. Мони играе именно като разпределител и привличането на играч на неговата позиция изглежда като сигурен знак, че българинът ще продължи кариерата си извън отбора воден от Пламен Константинов.

Най-логичният ход на Мони е да се събере с Алекс

Новината беше разпространена от телеграм канала на „Фанат волейбола“. Той съобщава, че 26-годишният Кречетов ще играе заедно с аржентинският ветеран Лучано де Чеко в Локомотив. Това почти на 100% потвърждава, че Мони Николов ще напусне новосибирския клуб, а най-логичният му следващ ход е да заиграе задно с брат си в тима от Италианската Суперлига Лубе Чивитанова. В момента отбора от „ботуша“ е на 6-то място във временното класиране на първенството, като е спечелил 31 точки от 18 мача – 10 победи и 8 загуби.

