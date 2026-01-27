Нов силен мач за Мони Николов при успех на Локомотив Новосибирск

Волейболната звезда на България Симеон Николов изигра силен двубой при успеха на своя Локомотив Новосибирск с 3:0 (30:28, 25:22, 25:20) гейма при визитата си на Белгород в двубой от 21-вия кръг на руския елит. "Железничарите" заемат второ място във временното класиране с 53 точки, изоставайки на 4 от Зенит Казан. Мони Николов реализира 8 точки ( 3 аса, 3 блока). Иля Казаченков стана най-резултатен за Локомотив с 20 точки (1 блок, 63% ефективност в атака).

Победа за Локо Новосибирск

По-малкият син на Владимир Николов умело диктуваше играта на отбора си, като помогна много в първия гейм. Именно той беше и най-завързан. В критичен момент Мони комбинира с Юрий Бражнюк за 29:28. Троен блок занесе успеха на тима на Пламен Константинов.

По-късно след силен сервис на младия български разпределител и последвала блокада Локомотив спечели и втората част. В третия гейм Симеон Николов вдигна топката на Иля Казаченков без блокада за победната точка. В следващия кръг Локомотив Новосибирск ще гостува на Нова Новокуйбишевск.

Само преди дни феновете в Русия определиха Симеон Николов за най-добър сред разпределителите с 55% от гласовете на привържениците. 19-годишният състезател на Локомотив Новосибирск изпревари Константин Абаев от Зенит Казан (23%) и Роман Порошин от Белогорие (10%) (подробности четете в линка).