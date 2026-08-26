Голяма победа за България! "Лъвиците" оцеляха на Европейското след драматичен обрат в 5 гейма

Женският национален отбор на България запаси шансовете си на Европейското първенство по волейбол живи. "Лъвиците" победиха аутсайдера Австрия с 3:2 (24:26, 15:25, 25:15, 25:16, 15:4), като направиха обрат, след като изоставаха с 0:2. Така тимът на Марчело Абонданца почти си осигури място на 1/8-финалите на турнира. За това е нужно лидерът Сърбия да спечели утре срещу Украйна или България да победи домакина Чехия. Ако тимът завърши на четвърто място в групата, ще играе на 1/8-финалите срещу европейския шампион Италия в Бърно.

Драматична победа за "лъвиците" в Бърно

Първият гейм започна трудно за българския тим, който изостана с 2:4, а след това и с 4:6. Австрия отвори разлика до четири точки при 10:6. Пайп на Алекс Миланова обаче доведе до 11:11, което накара австрийския треньор Роланд Шваб да вземе прекъсване. Мария Кривошийска направи 14:14 с атака през центъра. Австрийките отново поведоха с две точки веднага след това. България поведе за първи път в частта при 21:20, когато австрийките пратиха топката в аут при защита, което предизвика втори тайм-аут за противника. Атака на Ива Дудова по диагонала направи 23:21. Австрия намали и Марчело Абонданца взе прекъсване, за да даде важни указания на тима. Съперникът направи обрат при 24:23 с точка след блокада, което накара италианския треньор на България отново да прекъсне играта. Сервис в аут на австрийките изравни резултата, но последните две точки бяха за съперника - 24:26.

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В начало на втория гейм Австрия поведе със 7:4, като се бореше за всяка топка. След още една точка за съперника Марчело Абонданца взе прекъсване и остави момичетата сами да си говорят какво не върви. Това даде временен резултат, като българките направиха две поредни точки, но след това отново инициативата бе за съперника. Така се стигна до 23:12, а след това и до 24:13, при което съперникът получи право на 11 геймбола. България спаси първите два, което доведе до прекъсване за Роланд Шваб. Австрия затвори частта с 25:15.

В началото на третата част в игра за България влезе Моника Кръстева. Тимът на Абонданца поведе убедително с 9:1, което предизвика две бързи прекъсвания за австрийките. Съперникът обаче започна да се възползва от грешки на българките и съкратиха разликата двойно - 9:13. Два поредни аса на Мария Кривошийска направиха преднината сериозна - 19:12. Александра Миланова реализира последната точка за 25:15, като България се върна в мача.

България запази инерцията и поведе убедително в четвъртия гейм със 7:2, а след това и 10:3. Тимът на Абонданца запази разликата при 15:8 и се устреми към тайбрек. Ас на Кривошийска направи 18:9. Успешна блокада на България доведе до 24:15 и много възможности за затваряне на гейма. Това стана с 25:16 след атака на Кривошийска през центъра. България поведе с 1:0 в тайбрека след блокада на Лора Славчева, а аут на Австрия доведе до 2:0. Славчева направи и ас за 3:0, като Шваб взе прекъсване. Контраатака направи 6:2 за родния тим. След пусната топка на Кръстева и ас на Ива Дудова разликата набъбна до 9:3. Кая Николова също направи блокада за 12:4. Две успешни атаки на Кая Николова и Ива Дудова затвориха мача - 15:4.

В четвъртък, 27 август, българският отбор играе последния си мач в групата срещу домакините от Чехия в 20:00 българско време.

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