Признание от световния шампион Италия: България ще бъде на върха следващите години

Капитанът на националния отбор по волейбол на Италия - Симоне Джанели, отличи играта на България след срещата им на финала на Световното първенство във Филипините. "Лъвовете" се бориха мъжки, но не успяха да преборят действащия шампион за титлата. С отличен сервис и без много грешки италианците победиха страната ни с 3:1 (25:21, 25:16, 17:25, 25:14). След края на мача капитанът на "адзурите" призна, че се играе много трудно срещу България, която бе с най-младия отбор на шампионата.

Капитанът на Италия похвали "лъвовете" и им предвеща светло бъдеще

България се класира за големия финал без да е допуснал загуба в някой от предните мачове. Италианците пък иамах едно поражение, което дойде в груповата фаза от Белгия. Джанели поздрави "лъвовете" за невероятното им представяне през целия турнир и похвали младия ни отбор, срещу когото се играе много трудно. Той допълни с пожелание за късмет и успех и предвеща светло бъдеще на "трикольорите".

"Поздравления за България, защото те изиграха страхотен турнир. Много млад отбор, много талантлив отбор", каза разпределителят. "Много е трудно да играеш срещу България. Те са много млади, но в същото време имат изобилие от талант. В следващите години съм сигурен, че България ще бъде на върха. Искам да им пожелая късмет и успех."

Симоне Джанели попадна в идеалния отбор на първенството, където място намериха още трима италианци и двама българи.