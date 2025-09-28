"Лъвовете" са световни вицешампиони! България се бори мъжки, но се преклони пред действащия шампион

Националният отбор по волейбол на България е световен вицешампион! "Лъвовете" се бориха мъжки срещу действащия първенец Италия, но не успяха да отнемат короната му. Срещата за титлата във Филипините завърши при резултат 1:3 (21:25, 16:25, 25:17, 14:25) в полза на "адзурите". Това са втори сребърни медали за българите, които повториха постижението си от далечната 1970 година, когато отново завършиха втори.

Италия защити световната си титла срещу България

България излезе в състав Симеон Николов, Аспарух Аспарухов, Александър Николов, Мартин Атанасов, Алекс Грозданов, Илия Петков и Дамян Колев-либеро. Италианците пък заложиха на Симоне Джанели, Юри Романо, Алесандро Микиелето, Матия Ботоло, Робарто Русо, Джовани Мария Гарджуло и Фабио Балазо-либеро.

Италианците започнаха по-активно и спечелиха първите три точки. Грозданов и Николов спечелиха първите две точки за "лъвовете". След това Мартин Атанасов преодоля италианската блокада за 3:4. Юри Романо атакува по диагонала и Италия поведе с 5:3. Мощна атака на Алекс Николов по правата успя за 4:5, а Илия Петков реализира 5:6. Николов се справи с тройната блокада на "адзурите", за да върне равеенството. Последваха равностойни разиравания, като България взе предимство за 10:9 след аут на Матия Ботоло. Алекс Грозданов отбеляза за 12:10 от ас. Последва прекъсване за италианския лагер при резултат 14:12 в полза на "лъвовете".

Паузата дойде в точния момент за Италия, която се съвзе от лекото изоставане и спечели следващите три точки. Тогава Бленджини взе тайм аут за България. Последваха две поредни грешки за Италия, които държаха разликата от две точки - 18:16 за "адзурите". Симоне Джанели обаче пусна топката технично за 19:16. Сервисът на Георги Татаров бе в мрежата, което позволи преднината на Италия да стане 4 точки и Бленджини взе прекъсване, в което говореше именно за проблема с началния удар. Две страхотни блокади скъсиха изоставането ни на един пункт - 21:20. Романо обаче успя да надиграе "трикольорите" на мрежата и завоюва две точки. Грешка от невнимание на Алекс Грозданов даде четири геймбола на Италия. Нашите момчета върнаха една точка, но действащите световни шампиони успяха да вземат първия гейм.

Безгрешна Италия взе втория гейм без сериозни затруднения

Алекс Николов се справи с тройна блокада и 1:0 в началото на втората част. По-малкият му брат - Симеон, остави Мартин Атанасов без блокада в зона 4 за 2:1. Италианците успяха да изравнят и да се откъснат на две точки. Разликата се запази до 7:5, но Ботоло сервира за 8:5. Тогава Бленджини поиска тайм аут. Това не доведе до искания резултата, тъй като Италия поведе с 10:5. Аспарухов атакува по диагонала, за да намали изоставането до три пункта. Александър Николов направи три страхотни атаки за 11:10. Италианският лагер поиска прекъсване в този момент. Това не спря устрема на Алекс, който наказа италианската защита за четвърти пореден път и изравни резултата - 11:11.

"Адзурите" спечелиха следващите три точки (14:11), което предизвика Бленджини да вземе тайм аут. Италия отвори разлика от четири точки. Последва дълго разиграване, което Александър Николов завърши по страхотен начин в полза на "лъвовете". Отново по-големият от братята направи страхотна атака за 13:15. Последва игра точка за точка, но България се задейства и намали разликата до една точка - 16:17. Микиелето обаче пусна техично за 18:16. Последваха пет невероятни сервиса на Юри Романо, които изведоха Италия 23:16. България взе още една точка, преди "адзурите" да затворят втория гейм с 25:16.

Безмилостна България в третия гейм

Мощна атака на Алекс Николов и 2:1 изведе България напред в резултата в началото на третата част. Илия Петков атакува в центъра за 3:2. Играта продължи точка за точка и се стигна до равенство 6:6. В този момент "адзурите" набраха скорост и поведоха с 8:7. Последва перфектна атака, започната и завършена от Алекс Николов. Мартин Атанасов осигури преднина от две точки на "лъвовете" с невероятна защита, а след това и атака. Фердинандо де Джорджи поиска прекъсване. Алекс Николов вдигна цялата зала на крака с невероятното си отиграване за 13:10. България спечели още една точка и предизвика италианския лагер да поиска и втория си тайм аут.

Още един ас на Мартин Атанасов даде пет точки аванс на "трикольорите". Те го увеличиха с още една за 17:11. Италианците се посъвзеха и намалиха изоставането си до 14:18. Това не спря българския устрем. Родните волейболисти направиха няколко страхотни атаки, за да поведат убедително с 21:15. Алекс Николов продължи със силното си представяне и заби още една точка на съперника, която бе 22-а му в срещата. Роберто Русо помогна за 23-а точка на България със сервис в мрежата. Ас на Мартин Атанасов спечели седем геймбол за "лъвовете". Аспарух Аспарухов донесе решаващата точка в третия гейм.

Италия не даде шанс на България в четвъратат част

Сервис в мрежата на Микиелето изведе България напред в четвъртата част. Атанасов заблуди италианската блокада и пусна топката технично за 2:1. Грешка на Аспарух Аспарухов позволи на съперника да поведе с две точки (3:5) и Бленджини поиска прекъсване. Селекционерът на "лъвовете" бе принуден да използва и втория си тайм аут, когато Италия спечели пет поредни точки и поведе с 8:3. Съперниковият устрем продължи до 10:4, но две добри атаки на Венислав Антов спечелиха две точки за "трикольорите". Разликата отново бе възстановена на 6 пункта - 14:8 в полза на "адзурите".

Мартин Атанасов завърши добра атака за България за 9:14, но Ботоло веднага възстанови разликата. Италианците продължиха по-силно и поведоха със 17:9. Атанасов върна една точка за "лъвовете". Два аса на Ботоло изведоха действащите шампиони с 10 точки напред в резултата. Успешна блокада срещу Аспарухов означаваше, че Италия е на две точки от световната титла. При 24:10 "адзурите" получиха първия си мачбол. Италианците не се разсеяха и забиха решаващата точка.

Преди финала

България достигна до големия финал, след като записа категорична победа на 1/2-финалите. Момчетата на Джанлоренцо Бленджини допуснаха много грешки, но успяха да покажат добра игра в най-важните моменти и победиха Чехия с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22). Няколко часа по-късно в директен сблъсък за второто място на финала излязоха световният шампион Италия и европейският шампион Полша. Италианците на оставиха много шансове на своите съперници и победиха с 3:0 (25:21, 25:22, 25:23).

