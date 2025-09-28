Най-важните новини за деня, 28 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 28 септември 2025 г.

"ЛЪВОВЕТЕ" СА СВЕТОВНИ ВИЦЕШАМПИОНИ! БЪЛГАРИЯ СЕ БОРИ МЪЖКИ, НО СЕ ПРЕКЛОНИ ПРЕД ДЕЙСТВАЩИЯ ШАМПИОН

Националният отбор по волейбол на България е световен вицешампион! "Лъвовете" се бориха мъжки срещу действащия първенец Италия, но не успяха да отнемат короната му. Срещата за титлата във Филипините завърши при резултат 1:3 (21:25, 16:25, 25:17, 14:25) в полза на "адзурите". Това са втори сребърни медали за българите, които повториха постижението си от далечната 1970 година, когато отново завършиха втори.

"ОБЕЩАХ ВИ - ЩЕ СЕ БОРИМ ДОКРАЙ": АСЕН ВАСИЛЕВ Е ИЗБРАН ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА "ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА"

След двудневно Общо събрание партия "Продължаваме промяната" избра бившият финансов министър и досегашен съпредседател на формацията Асен Василев единодушно с 289 гласа "за", като в битката за поста не се включиха други кандидати. Пред делегатите на конгреса той благодари за доверието.

"СЪС СИГУРНОСТ ИМА ВЪЗМОЖНОСТ": БЛАГОМИР КОЦЕВ Е ПОТЕНЦИАЛЕН КАНДИДАТ ЗА ПРЕЗИДЕНТ НА ПП-ДБ

Кметът на Варна Благомир Коцев, който продължава с месеци да бъде задържан в ареста, е сред потенциалните имена на кандидати за президент на демократичната общност на предстоящите избори през есента на 2027 г. Това стана ясно от думите на бившият премиер акад. Николай Денков след края на Общото събрание на "Продължаваме промяната" в неделя.

ТЕЖКИ БОМБАРДИРОВАЧИ СРЕЩУ УКРАЙНА: РУСИЯ РАНИ ХОРА В КИЕВ, ЗАПОРОЖИЕ И ОЩЕ ГРАДОВЕ (ВИДЕО)

Русия нанесе масирани удари с ракети и дронове по украинската столица Киев и други градове през нощта на 27 срещу 28 септември, като изстреля тежки бомбардировачи, задействали сирените за въздушно нападение дори в региони, отдалечени от фронтовата линия. Пет руски бомбардировача Ту-95 излетяха от летище "Оленя" в Мурманска област около 1:45 ч. местно време. Около 2:25 ч. военната администрация на град Киев предупреди, че Русия е вдигнала и МиГ-31К, което предизвика въздушна тревога в цялата страна.

УКРАЙНА ИМА ШАНСОВЕ ДА ПОБЕДИ И ДА СИ ВЪРНЕ ТЕРИТОРИИТЕ: ТАГАРЕВ ЗА КАРТИТЕ НА ЗЕЛЕНСКИ ВЪВ ВОЙНАТА

В продължение на месеци президентът на САЩ Доналд Тръмп говореше, че Володимир Зеленски няма карти. Украйна има всички възможности да победи и да възстанови териториалната си цялост. Очевидно Русия няма как да постигне нищо сериозно с лятната си офанзива. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев пред БНТ. Още: Не една, а три стени ще пазят Европа: Подробности за защитата на Източния фланг (ВИДЕО)

НАТО ПОДСИЛВА БАЛТИЙСКИЯ РЕГИОН, АМЕРИКАНСКИ ТАНКОВЕ БЛИЗО ДО РУСИЯ СЛЕД ПРОВОКАЦИИТЕ (ОБЗОР-ВИДЕО)

Европа трябва да признае тактиката на заплахи на Русия и да преразгледа вноса на петрол и газ от нея. Думите са на украинския президент Володимир Зеленски от брифинг на 27 септември, на който той коментира зачестилите случаи със засичане на дронове в редица северноевропейски държави. Дания например трябваше два поредни дни да затваря свои летища, а вчера неидентифицирани безпилотни машини бяха засечени във въздушното пространство на Дания, Литва и Финландия. Също вчера писта на летище "Схипхол" в Амстердам беше затворена за около 45 минути, след като пилоти и наблюдатели съобщиха за безпилотен летателен апарат в района. Разследването не е установило наличието на дрон - обектът вероятно е бил балон.

ЩЕ ИГРАЕ ЛИ БУХАЛКАТА ПО МАГАЗИНИТЕ: ОТГОВОРЪТ ОТ КЗК

„Това, което Комисията за защита на конкурецията (КЗК) прави е да осъществява мониторинг на няколко пазара, с което съответните предприятия са предупредени, че са наблюдавани. КЗК няма директни правомощия да наблюдава цените, а да няма съгласувани практики между предприятията за вдигане на цените“. Това заяви заместник-председателят на Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) Радомир Чолаков пред БНТ. Още: КЗК започна предварително проучване на пазара на слънчогледово олио

"ПАРИ ИМА, НО ВОДА В ПЛЕВЕН НЯМА": "ВИК ХОЛДИНГЪТ" ЗА ВОДНАТА КРИЗА

„В следващите години по данни на Министерство на финансите от държавния бюджет ще бъдат финансирани около 579 проекта от общинската програма, които са на стойност над 775 млн. лв. до края на 2027 г. във ВиК секторът е планирано финансиране за един милиард и сто милиона лева. Средства има, има и проекти, но това е една сума, която е в допълнение“. Това заяви Владимир Бибов, член на Управителния съвет на „ВиК холдинг“ пред БНР. Още: Пропилени години: Първа прогноза за края на водния режим в Плевен