"Засрамете се! Няма да мълчим!": Протестно шествие в Плевен срещу корупцията с водата

Близо два часа продължи в неделя протестът срещу безводието в Плевен. Той започна с шествие от Драматично-куклен театър „Иван Радоев“. Участниците в него преминаха през централната част на града, за да призоват и други плевенчани да се присъединят към тях и да изразят недоволството си от водния режим, който започна от края на юли, пише БТА.

Шествието спря пред сградата на Общината на площад „Възраждане“, където протестиращите издигнаха плакати „Живеем в 21-ви век, а нямаме вода… Засрамете се“, „Корупцията унищожава Плевен“, „Не искаме обещания, пуснете водата“, „Оставки за убийците на Плевен“, „Спрете течовете, не чешмите“ и други.

Според Драгомир Алексиев от гражданско сдружение „Контракорупция“ необходимите пари, за които трябва да се настоява да бъдат отпуснати за Плевен за цялостна подмяна на ВиК мрежата, са 350 млн. лева. Ние ще си ги търсим, ако трябва и пред Народното събрание ще спим, заяви той.

Сега трябва да извлечем максимума, за да решим проблема с водата в Плевен. Премиерът каза, че пари има, щом има, ще настояваме, те да бъдат преведени за решаване на проблема с безводието в региона, каза още Алексиев пред събралите се пред Общината граждани.

Той подчерта, че след като парите за града бъдат осигурени, то от сдружението ще следят за това как се харчат, за да има публичност и прозрачност. Алексиев каза още, че всички плевенчани трябва да са отговорни към проблемите на града, а за решаването им е нужно „гражданско общество, чието оръжие са протестите“.

Борислав Цветанов, също от сдружение „Контракорупция“ и организатор на протеста, призова гражданите да заснемат видео на аварии по ВиК мрежата и да изпращат на медиите, за да има публичност и така да се предприемат по-бързи мерки за отстраняванията им. Протестът премина спокойно и без провокации.