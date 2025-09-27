Войната в Украйна:

27 септември 2025, 12:46 часа
"Спектакълът на братя Николови": Алекс и Мони откраднаха шоуто на 1/2-финала на световното по волейбол (ВИДЕО)

Националният отбор по волейбол на България ще играе на финал на световно първенство, след като победи по категоричен начин Чехия на 1/2-финалите във Филипините. "Лъвовете" надделяха с 3:1 (25:20, 23:25, 25:21, 25:22), за да се класират за първи финал от 55 години насам. Макар че допуснаха доста грешки от сервис и невнимание, националите ни показаха силна игра и отборен дух. Всеки един от тях допринесе с много за победата, но светлините на прожекторите отново бяха насочени към двете фланелки с една и съща фамилия.

Николови отново под светлините на прожекторите във Филипините

Братята Николови за пореден мач бяха в центъра на вниманието и при победата над Чехия. По-големият от двамата - Александър, бе най-резултатният играч в двубоя. 21-годишният син на Владимир Николов отбеляза 31 точки в срещата. По-малкият брат - Симеон, който е само на 18 години, пък се отчете с някои невероятни отигравания, които изправиха публиката на крака. Той блесна със "запазената си марка" през първата част, забивайки топката при второ докосване, вместо да подаде, а в последния гейм спечели някои от най-важните точки за отбора. 

Освен Николови, невероятно разбирателство показаха и Мартин Атанасов и Алекс Грозданов. Двамата на няколко пъти направиха желязна блокада, която спря чешките атаки. Аспарух Аспарухов също отбеляза някои от най-важните точки за "лъвовете", като същевременно го направи в типичния си стил - неуловими за хващане заради силата на удара си. По-долу във видеото може да видите най-интересните моменти от двубоя.

Така България ще се бори за първата си световна титла и е на финал за първи път от 55 години насам. Вторият полуфинал, който ще определи съперника на "лъвовете" във финала в неделя, ще противопостави последните два световни шампиона - Полша и Италия, и ще започне от 13:30 часа българско време.

