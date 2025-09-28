Войната в Украйна:

При стрелба срещу воден бар: Трима души са убити, а осем са ранени

28 септември 2025, 19:04 часа 280 прочитания 0 коментара
Трима души бяха убити, а най-малко осем ранени късно снощи, след като неизвестен стрелец откри огън от лодка срещу множество хора, събрали се в крайбрежен бар в американския щат Северна Каролина, съобщи БТА, позовавайки се на властите.

Стрелбата е станала около 21:30 ч. местно време близо до популярна редица от барове и ресторанти на брега на Саутпорт – исторически пристанищен град на около 50 км южно от Уилмингтън.

Разследващите съобщиха, че нападателят е управлявал малка лодка близо до брега, спрял е за кратко и е стрелял срещу хората, преди да се отдалечи с бърза скорост.

Около половин час по-късно екип на американската Брегова охрана забелязва мъж, отговарящ на описанието на издирвания, да издърпва лодка от водата на обществена рампа край Оук Айлънд. Той е задържан и е изпратен в полицията в Саутпорт за разпит, съобщиха властите.

Another mass shooting in Catawba County, North Carolina at a house party. One person died, at least 11 were injured. pic.twitter.com/UqAzaqV5id

— Trumps Nephew (@ForgiatoBlow47) September 28, 2025

 

