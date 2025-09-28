Войната в Украйна:

Страхотно! Българин спечели шестата си световна титла с най-добър резултат в историята

28 септември 2025, 18:32 часа 512 прочитания 0 коментара
Българинът Ружди Ружди спечели шестата си световна титла в клас F55 на тласкането на гюле в шампионата на планетата за хора с увреждания в Делхи, Индия. Двукратният олимпийски шампион от Рио де Жанейро 2016 и Париж 2024 стигна до първото място със световен рекорд, подобрявайки с 26 сантиметра собственото си върхово постижение.

Ружди оглави класирането още с първото тласкане на финала, регистрирайки един от само два опита между десетимата участници над 12 метра с 12.38. Българинът не бе изместен от върха до самия край, в който атакува световен рекорд и го постигна. Той записа 12.94 метра и надхвърли с 26 сантиметра постижението си от световните финали през 2023 в Париж.

Така Ружди заслужи трета поредна и общо шеста световна титла в класовете F55 и F56 (различаващи се в подвижността на участниците в категорията). Неговата първа световна титла бе в Доха през 2015, а освен това българинът е и трикратен европейски шампион в различни класове между 2014 и 2016.

Втори в надпреварата в Делхи остана сърбинът Небойша Дурич, който записа 12.52 метра в петия си и предпоследен опит. Той бе втори зад Ружди и на Параолимпиадата през миналата година. Бронзовият медал с 12.02 остана за поляка Лех Столтман, който бе четвърти в Париж 2024.

9-о място за Фатме Исмаил на копие

Българката Фатме Исмаил финишира на девето място в клас F13 на хвърлянето на копие за жени, след като завърши един опит - 18.20 метра. Световна шампионка в категорията стана китайката Чжао Юйпин с най-добър опит за сезона с 45.22 метра. На подиума стъпиха още кенийката Шейла Уаньони с 38.63 метра и състезаващата се с неутрален статут Ана Кулинич-Сорокина с 37.74. На Световното първенство по лека атлетика за хора с увреждания участват още Християн Стоянов и Стела Енева. / БТА

Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
