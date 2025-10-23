Войната в Украйна:

За ремонт: Затварят ключово кръстовище в Ямбол

От 28 октомври до 9 ноември, включително, кръстовището при Биков мост в Ямбол се затваря за движение, а пътуващите трябва да използват обходни маршрути, съобщиха от пресцентъра на Общината, цитирани от БТА. Мярката се налага заради полагане на асфалтова настилка по проебразуваната за кръгово движение пътна връзка.  

Със затварянето на кръстовището се ограничава преминаването по булевард „Крайречен” в участъка от кръстовището при Ловен дом до това при XOPark Ямбол. Водачите на моторни превозни средства следва да ползват като обиколен маршрут улиците „Индже войвода” и „Битоля” на юг от булеварда, както и ул. „Крали Марко” – на север.

Изграждането на кръгово кръстовище при Биков мост започна в края на юли т.г. Тогава от местната власт информираха, че дейностите ще се извършват поетапно, без пълно затваряне на пътното движение.

За сегашното близо двуседмично блокиране на трафика там от Община Ямбол казаха, че са уведомени от изпълнителя на обекта. „Мярката е необходима с цел осигуряване на качествено и безаварийно изпълнение на строително-ремонтните дейности по изграждането на новото кръгово движение”, допълниха от пресцентъра на администрацията.

