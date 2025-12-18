Спорт:

18 декември 2025, 07:30 часа 356 прочитания 0 коментара
Премиерът в оставка Желязков обсъжда замразените руски активи с ЕС

Премиерът в оставка Росен Желязков ще участва в редовното заседание на Европейския съвет на 18 и 19 декември в Брюксел. Европейските лидери ще обсъдят ключови теми като ситуацията в Украйна, следващата многогодишна финансова рамка, разширяването на ЕС, геоикономическите предизвикателства, европейската отбрана, миграцията и положението в Близкия изток, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет.

Разговори по важни теми

По време на заседанието ще бъде обсъдена подкрепата за украинската държава, включително финансовите и отбранителните мерки за периода 2026–2027 г., както и дипломатическите усилия за постигане на справедлив и траен мир.

Държавните и правителствените лидери на страните от ЕС ще прегледат напредъка по следващата многогодишна финансова рамка и ще обсъдят стъпки за постигане на споразумение до края на 2026 г., за да се осигури плавен старт на новите програми през 2028 г.

Ще бъдат разгледани и геоикономическите предизвикателства пред Съюза, мерките за повишаване на конкурентоспособността и стратегическата автономност на ЕС, както и изпълнението на решенията в областта на европейската отбрана и сигурност. В програмата на Европейския съвет са включени и дискусии за миграционната политика, управлението на външните граници и действията на ЕС за насърчаване на мира и стабилността в Близкия изток.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Европейски съвет Росен Желязков война Украйна
