Демократичният кандидат-президент ще е готов на 26 октомври

Краят на август е, лятото уж си отива, а какво друго с него? Поне за мен надеждата, че за президентските избори демократичната ни общност ще застане твърдо и единно зад силен кандидат за президент.

До вчера въпросната общност все още не беше излъчила официално кандидат-президентска двойка. Да кажа само, че например ПП Меч (не знам сещате ли се за Радостин Василев) вече излъчи двойка – Василев за президент, Красимир Манов ще е кандидат за вице. Меч може – ПП-ДБ обаче явно им е жежко. И на мен също, но пък затова не съм се прицелил да съм политик.

Ако искаш да си политик, когото уважават, поне веднъж свърши нещата така, че да има хубав шанс за успех. Защото с недомлъвки и заявки тип "Андрей Гюров ще го издигне инициативен комитет и той ще си търси подкрепа, ние само даваме тук-там рамо" ще се стигне до същото като с Лозан Панов. Него помните ли го?

От какво по-точно се срамуват ПП-ДБ, че да не издигнат Гюров? Толкова ли вече разломи има между тях? Толкова ли все има някой още да иска да води бащина дружина и да не отстъпва? Ще напомня как се бута уж желязна власт – Унгария. Петер Мадяр спечели, защото убеди цялата опозиция в Унгария да застане зад него срещу Виктор Орбан. И в България има едно място, където тази рецепта я пише: "Съединението прави силата". Да, депутатите ни сега не заседават там, обаче би трябвало да си спомнят тази сграда и този надпис – особено ПП-ДБ.

Не е сериозно да има назначени избори на 25 октомври и само по-малко от 2 месеца преди тях да няма излъчена категорично кандидат-президентска двойка от демократичната общност. Кога ще се прави кампания? Как ще те чуят тези гласоподаватели, които са извън балоните ти в социалните мрежи? Или кампанията ще е тип по-малко време, че да не могат да се изпокарат привържениците в социалните мрежи? Спокойно, на тях за тази цел им трябват минути – ОЩЕ: ЦИК прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври

По-дълги анализи за такава ситуация вече са излишни – просто защото е дежавю. А умният човек не се спъва два пъти в един и същ камък.

Автор: Ивайло Ачев