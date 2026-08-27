Демократичният кандидат-президент ще е готов на 26 октомври

Краят на август е, лятото уж си отива, а какво друго с него? Поне за мен надеждата, че за президентските избори демократичната ни общност ще застане твърдо и единно зад силен кандидат за президент.
До вчера въпросната общност все още не беше излъчила официално кандидат-президентска двойка. Да кажа само, че например ПП Меч (не знам сещате ли се за Радостин Василев) вече излъчи двойка – Василев за президент, Красимир Манов ще е кандидат за вице. Меч може – ПП-ДБ обаче явно им е жежко. И на мен също, но пък затова не съм се прицелил да съм политик.
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Ако искаш да си политик, когото уважават, поне веднъж свърши нещата така, че да има хубав шанс за успех. Защото с недомлъвки и заявки тип "Андрей Гюров ще го издигне инициативен комитет и той ще си търси подкрепа, ние само даваме тук-там рамо" ще се стигне до същото като с Лозан Панов. Него помните ли го?
От какво по-точно се срамуват ПП-ДБ, че да не издигнат Гюров? Толкова ли вече разломи има между тях? Толкова ли все има някой още да иска да води бащина дружина и да не отстъпва? Ще напомня как се бута уж желязна власт – Унгария. Петер Мадяр спечели, защото убеди цялата опозиция в Унгария да застане зад него срещу Виктор Орбан. И в България има едно място, където тази рецепта я пише: "Съединението прави силата". Да, депутатите ни сега не заседават там, обаче би трябвало да си спомнят тази сграда и този надпис – особено ПП-ДБ.
Не е сериозно да има назначени избори на 25 октомври и само по-малко от 2 месеца преди тях да няма излъчена категорично кандидат-президентска двойка от демократичната общност. Кога ще се прави кампания? Как ще те чуят тези гласоподаватели, които са извън балоните ти в социалните мрежи? Или кампанията ще е тип по-малко време, че да не могат да се изпокарат привържениците в социалните мрежи? Спокойно, на тях за тази цел им трябват минути – ОЩЕ: ЦИК прие хронограма за изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври
По-дълги анализи за такава ситуация вече са излишни – просто защото е дежавю. А умният човек не се спъва два пъти в един и същ камък.
Автор: Ивайло Ачев