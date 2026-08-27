Скандал между търговците на злато у нас, ще сезират най-голямата рафинерия в света (ВИДЕО)

Скандал между търговци на злато у нас се разрази в социалните мрежи. Причината е продажбата на златно кюлче на световноизвестна швейцарска рафинерия, която наши дилъри обявиха, че ще сезират.

Поводът е скорошно видео на Макс Баклаян, изпълнителен директор на Tavex, в което той твърди, че 1-грамовото кюлче Combibar на Valcambi не е особено ликвидно в Европа.

"Аз съм разглеждал всички реномирани международни дилъри на инвестиционно злато и нито един от тях не търгува с това нещо като продукт. Всички купуват и продават цялото Combibar опаковано кюлче. Няма цена за отделно 1-грамово такова чудо", твърди Баклаян, който препоръчва инвестиция в 1-грамово абонаментно злато.

Още: НАП паникьоса българите: Дължите данък за златото си

Възмущение и сезиране на рафинерията

Тези негови думи възмутиха останалите търговци на инвестиционно злато у нас, които се заканиха да отнесат случая до самата швейцарска рафинерия.

По думите на Крум Атанасов от IGold Valcambi е най-голямата рафинерия в света.

Според Атанасов Баклаян призовава "хората да си купуват неговия абонаментен брандиран продукт, който не се изкупува никъде по цял свят, понеже никой себеуважаващ се дилър по света няма да изкупи бранда на някакъв друг дилър, който не е нито рафинерия, нито монетен двор, а е просто търговец".

Още: Инвестиция, не украшение: Купуваме златни кюлчета, но не и бижута

Атанасов е на мнение, че подобни твърдения "покваряват цялата бизнес среда" в България.

Отношение по въпроса взе и Стоян Тонев, главен дилър на TopGold. "Днес в социалните мрежи се появи силно подвеждащо видео", коментират от TopGold.

"Във видеото лицето се опита да подведе зрителите, че предлаганото от него, брандирано с логото на фирмата му и произведено от турска рафинерия кюлче било, видите ли, по-добър продукт от еднограмовото кюлче комбибар на най-голямата в света рафинерия Valcambi, което се търгува от поне три други дилъри в България, освен Топ Голд", пише Стоян Тонев.

От TopGold обявяват, че официално ще сезират швейцарската рафинерия Valcambi за видеото, тъй като според тях Баклаян си позволява да накърнява репутацията на най-голямата рафинерия в света.

----

Никаква част от информацията не представлява финансов съвет за инвестиции