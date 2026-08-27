Тънкостите на "бонус-малус": Въпроси с отговор, въпроси без отговор от държавата

Тези, които са причинили повече щети, ще плащат повече – това увери Пламен Данаилов, зам.-председател на КФН, за системата "бонус-малус". Но на въпрос колко ще се плаща, отговорът беше – всяка компания определя на база данните от последните 5 години, както и предвид индивидуалните характеристики.

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Малко над 100 000 щети годишно има при около 3,5 млн. автомобила в България, уточни Данаилов, но той беше попитан колко шофьори приблизително в страната може да очакват застраховката им "Гражданска отговорност" да поскъпне. Но Данаилов, който стана известен в публичния живот в България като политически кадър на ИТН (номиниран беше за финансов министър, когато ИТН спечели изборите през 2021 година, после беше депутат), продължи с думите, че "бонус-малус" не е инструмент, който да принуждава шофьорите да са примерни – това е работа на КАТ. "Бонус-малус" цели да има справедливо изплащане при щети от страна на застрахователите за всяка засегната страна при пътен инцидент, каза той пред bTV.

Този, който шофира автомобила и е предизвикал инцидент, ще му се начислява да плаща допълнително (по-голяма премия). Със сигурност икономическият натиск има дисциплиниращ ефект, вярва Данаилов.

За да заработи „бонус-малус", в следващите 3 месеца Гаранционният фонд да приведе системата си, а после още 3 месеца застрахователите да свързат своите системи към тази на фонда – основната идея е да може да се завеждат щети от катастрофи онлайн. Реално до половин година "бонус-малус" трябва да заработи, обобщи Данаилов.

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