"Демократична България" иска парче от баницата във ВСС

Процесът по номиниране на новите членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) е в своя разгар. Все още тече срокът, в който да преценим кои кандидати да подкрепим и кои да не подкрепим. "Демократична България" ще се включи с номинации за попълването на новия ВСС. Това заяви председателят на парламентарната група на "Демократична България" Надежда Йорданова пред БНТ. Още: "Полагаме усилия консултациите да започнат незабавно": ПП и ДБ може да се обединят около кандидати за ВСС (ВИДЕО)

Според нея има риск, ако бъде избран новият ВСС, да поработи няколко години и след това някой да реши да го смени, но с по-малко мнозинство.

Тя уточни, че ДБ ще търси разговори с управляващото мнозинство, за да се направи най-добрия избор.

Надежда Йорданова се надява да не бъде създаден риск, да не бъде отворена твърде широко вратите за политически произвол.

Президентски избори на фокус

Снимка: БГНЕС

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Йорданова посочи, че обществото очаква бившият служебен премиер Андрей Гюров да бъде част от президентската надпревара. "Настояването на нашите политически органи, е да подкрепим Гюров за президент. Времето се скъсява, изборите са на 25 октомври и време няма", посочи тя.

Надежда Йорданова призова медиите да питат екипа на Андрей Гюров защо се бави с номинацията си за президент.

Тя смята, че успешният кандидат за президент трябва да води честен дебат с обществото. "Тук не става въпрос за партийни разговори. Трябва да бъдем готови да убеждаваме и да търсим общо сечение с единомислещите. Аз не бих говорил за коалиция с ГЕРБ, но президентът трябва да има подкрепа от широк кръг на различно мислещи хора", каза Йорданов, като не отговори на въпросите дали ще се търси подкрепата на ГЕРБ за избора на Андрей Гюров за президент.

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