Йотова отговори на критиките за поздрава на украински език към Зеленски

Поздравителният адрес от президента на Република България Илияна Йотова до украинския президент Володимир Зеленски по повод националния празник на Украйна (независимостта на Украйна се празнува на 24 август) е изпратен в оригинал на български език, каквато е официалната протоколна практика. Това написаха от пресслужбата на Президентството в отговор на постъпили запитвания към държавния глава Илияна Йотова.

Случаят с поздрава на България към Украйна влезе на фокус след публикуван текст на документа на украински език. Мнозина разкритикуваха решението на Йотова, посочвайки, че международната практика е подобни поздравителни адреси да се пишат или на английски език, или на езика на държавата, която ги праща.

Ukraine deeply values Bulgaria’s support and friendship. Thank you, @IlianaIotova, for standing with our people and for your heartfelt wishes on the 35th Anniversary of the Restoration of Ukraine’s Independence. Our two countries have much to gain from deepening our bilateral… pic.twitter.com/Cmo1JRjMWm — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 25, 2026

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"Съгласно установения дипломатически протокол неофициален превод на документа на езика на държавата на акредитация се извършва от посолството на Република България и се предоставя на съответния адресат", коментираха от президентството.

"В конкретния случай президентът на Република България е спазила стриктно установените правила на дипломатическия протокол. Абсолютно недопустими са всякакви спекулации относно езика на изпратения поздравителен адрес, както и относно неговото значение. Утвърдена дипломатическа практика е изпращането на поздравителни адреси от държавни глави по повод национални празници като израз на уважение към народа на съответната държава, особено когато в нея има голяма българска общност", пишат още от прессекретариата на държавния глава.

Реакцията на Украйна

"Украйна високо цени подкрепата и приятелството на България. Благодаря Ви, Илияна Йотова, за това, че стоите до нашия народ и за Вашите сърдечни пожелания за 35-ата годишнина от възстановяването на независимостта на Украйна. Нашите две страни имат да постигнат още много благодарение на задълбочаването на двустранните взаимоотношения в редица области", написа украинският президент Володимир Зеленски в официалната си страница в социалната платформа Екс.

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Така той отговори на поздравителния адрес на президента Илияна Йотова, изпратен до Зеленски на украински език, в чест на отбелязания в понеделник Ден на независимостта на Украйна.