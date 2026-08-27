По-евтини български храни: Формулата според министър Пламен Абровски

"Българските граждани трябва да разберат едно - нашата система за доставки е счупена много отдавна. Ще ви кажа само едно - утре ще се оправи. С опозицията съм съгласен за едно нещо - повишаването на цените не е заради еврото, те се увеличиха в левове". Това заяви земеделският министър Пламен Абровски за цените на плодовете и зеленчуците в България, както и цените на храните в по-общ план.

По думите на Абровски, поскъпването почнало през 2024 година, тогава евро е нямало и не бяхме тръгнали да го въвеждане. На въпрос на БНТ какво е направило правителството на Румен Радев, за да парира този процес, отговорът беше, че трябвало цялата система да функционира правилно.

По думите му, ако производител не е във веригата на големите търговски вериги, то нещата са зле за него. "Всеки се бори да влезе в голям склад - има едни т.нар. байъри, на които е възложено да окрупняват продукция", продължи Абровски с уточнение, че нямало контрол какво правели въпросните байъри. "Трябва да премахнем тези складове, които имат търговските вериги" - решението според Абровски, а на тяхно място да дойдат кооперативи. Законодателството, което подготвяме, ще даде на производителите допълнителна сила.

"Говоря за складовете на търговските вериги за българска продукция", настоя Абровски. Според него, търговските вериги нямало да имат нищо против "да изправим веригата на доставки".

Интересен факт - в интервю за "Студио Actualno", председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов каза, че в разговорите с търговските вериги за "Кошница с грижа" управляващите са ги предупредили, че няма да е в техен интерес да оповестят примери от Западна Европа за цени на еквивалентни продукти - ОЩЕ: 100 дни управление на Румен Радев - равносметка и бъдещето: Дисекция с Петър Витанов в Студио Actualno

Абровски избегна и конкретен отговор вярно ли е, че има случаи с огромно завишаване на цени за плодове и мляко за българските училища - до 200%. Той покани националната телевизия да прати екип преди началото на учебната година и да направи репортаж с участието на министерството, за да се види как стоят нещата.

Зараза с антракс

Абровски посочи, че животното, от което е тръгнала заразата с антракс, не е ядено, не е предвидено месото му да отива в търговската мрежа и няма месо там. Доколкото разбрах, хората са се заразили, като са пипали заразеното месо, но тепърва се правят изследвания. "Огнището е овладяно", подчерта Абровски, който добави, че "българските граждани трябва да почнат да вярват на тази държава", защото когато се управлявала както трябва, всичко било наред.

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