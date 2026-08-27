По-евтини български храни: Формулата според министър Пламен Абровски

"Българските граждани трябва да разберат едно - нашата система за доставки е счупена много отдавна. Ще ви кажа само едно - утре ще се оправи. С опозицията съм съгласен за едно нещо - повишаването на цените не е заради еврото, те се увеличиха в левове". Това заяви земеделският министър Пламен Абровски за цените на плодовете и зеленчуците в България, както и цените на храните в по-общ план.
По думите на Абровски, поскъпването почнало през 2024 година, тогава евро е нямало и не бяхме тръгнали да го въвеждане. На въпрос на БНТ какво е направило правителството на Румен Радев, за да парира този процес, отговорът беше, че трябвало цялата система да функционира правилно.
По думите му, ако производител не е във веригата на големите търговски вериги, то нещата са зле за него. "Всеки се бори да влезе в голям склад - има едни т.нар. байъри, на които е възложено да окрупняват продукция", продължи Абровски с уточнение, че нямало контрол какво правели въпросните байъри. "Трябва да премахнем тези складове, които имат търговските вериги" - решението според Абровски, а на тяхно място да дойдат кооперативи. Законодателството, което подготвяме, ще даде на производителите допълнителна сила.
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"Говоря за складовете на търговските вериги за българска продукция", настоя Абровски. Според него, търговските вериги нямало да имат нищо против "да изправим веригата на доставки".
Интересен факт - в интервю за "Студио Actualno", председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов каза, че в разговорите с търговските вериги за "Кошница с грижа" управляващите са ги предупредили, че няма да е в техен интерес да оповестят примери от Западна Европа за цени на еквивалентни продукти - ОЩЕ: 100 дни управление на Румен Радев - равносметка и бъдещето: Дисекция с Петър Витанов в Студио Actualno
Абровски избегна и конкретен отговор вярно ли е, че има случаи с огромно завишаване на цени за плодове и мляко за българските училища - до 200%. Той покани националната телевизия да прати екип преди началото на учебната година и да направи репортаж с участието на министерството, за да се види как стоят нещата.
Зараза с антракс
Абровски посочи, че животното, от което е тръгнала заразата с антракс, не е ядено, не е предвидено месото му да отива в търговската мрежа и няма месо там. Доколкото разбрах, хората са се заразили, като са пипали заразеното месо, но тепърва се правят изследвания. "Огнището е овладяно", подчерта Абровски, който добави, че "българските граждани трябва да почнат да вярват на тази държава", защото когато се управлявала както трябва, всичко било наред.
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