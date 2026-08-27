Империята на Таки и Къро: Въпроси и към Росен Желязков за дъщеря му плюс анализ на Слави Ангелов

Това е някакъв шум и не съм оптимист, че нещо се случва, ако се върна години назад. Това каза разследващият журналист Слави Ангелов в ефира на Нова телевизия относно намерения GPS заглушител в София. Припомняме, че вчера изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов заяви, че към момента няма задържани по случая. Разследващите продължават да събират доказателства, а евентуални арести ще зависят от преценката на наблюдаващия прокурор.

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Той се върна в миналото и обясни, че Красимир Каменов-Къро и Христофорос Аманатидис-Таки са превзели организираната престъпност, а след това са превзели и държавата. "Формулата за мафия е това – организирана престъпност и държава", каза журналистът. По думите му чрез поставени хора те взимат всички големи обществени поръчки и така влизат в държавата.

Ангелов даде пример с Ал Капоне, който е бил на върха 6 години, Пабло Ескобар е бил на върха 13 години, а тези хора управляват повече от 21 години (Каменов вече е покойник от 3 години - ОЩЕ: Полицията потвърди убийството на Къро и семейството му). "Това означава, че МВР и силовите структури са само наблюдатели", каза той.

По отношение на полицейската кола, седяла години пред ресторанта, пред който беше намерен заглушителя, разследващият журналист каза, че няма как да се стигне до политическа протекция. "Тези хора са на светлинни години пред НСО по отношение на охраната", каза Ангелов.

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Журналистът припомни и за убийствата, зад които седи Къро.

Попитан Таки ли е силната фигура днес и защо го обвързват с голямото "Д" по много линии, той обясни, че няма как да получиш толкова много апетитни неща в държавата, като златния гьол на ГКПП "Капитан Андреево", няма как да получаваш апетитни строителни държавни поръчки без политически протекции. "Има много схеми, в който това продължава да работи", заяви той.

Скандал след скандал

Междувременно, разследващият сайт Bird.bg публикува информация в личната си страница във Facebook, че дъщерята на експремиера Росен Желязков е управител на фирма на човек, който според разследващия сайт е свързван с Христофорос Аманатидис-Таки - само Bird.bg през годините е писал за въпросния човек с такива думи. Само че за дъщерята на Желязков ситуацията не е точно така към днешна дата (27.08.26) - въпросният едноличен собственик на капитала на фирмата, за която пръв говори Bird.bg, е бил такъв до 28.10.2025 година според справка в Търговския регистър, като е поел фирмата на 27.06.2022 година. Той няма публично известни присъди, които да го уличават като човек на Таки, няма и преки документални връзки като съдружник с Таки, Ами или Къро. Желязков беше премиер на България в периода 16 януари, 2025 година - 11 декември, 2025 година.