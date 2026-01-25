Лайфстайл:

Да те застрелят като куче на улицата: Мирът и светът на Тръмп

Докато в България се чудим кой по-добре се подмазва на Доналд Тръмп – Росен Желязков или Соломон Паси (а Тръмп не знае дори на кой континент се намираме), в САЩ нещата съвсем отиват към тоталитарна полицейщина. На 24 януари, по абсолютно безумен начин агент на американската имиграционна служба (ICE) застреля 37-годишен протестиращ. Мъжът е медицински работник и голямото му прегрешение е, че носи телефона си в ръка – ОЩЕ: Подробности за убийството в Минеаполис: Имиграционните застреляли медик с телефон, а не с пистолет (СНИМКИ+ВИДЕО)

Който е гледал видеокадрите от това хладнокръвно убийство и има поне капка мозък плюс щипка емпатия, няма как да е на друго мнение – това беше разстрел. И съответно – брутална злоупотреба с власт. Тук няма вече хър-мър като с Рене Гуд – ама била тръгнала с колата, ама застрашила агентите на имиграционните. Тук е ясно и видимо – човек, на гърба на който са се качили двама агенти, бива застрелян точно в гърба от трети! Всичко това – заради Доналд Тръмп.

Откакто Тръмп стана президент още първия път, се нароиха куп капацитети да обясняват и анализират "гения му". Но нещата всъщност са ужасно прости и просто ужасни – той е един нарцис с безброй комплекси за малоценност. Точно като Путин. Доказа го вече многократно – оттук-нататък който не е разбрал, няма да разбере никога.

Ако американците не отговорят категорично на това убийство, тогава рушенето на демокрацията им ще продължи с пълна сила. И това не засяга само тях - засяга и нас. Защото САЩ са прекалено големи и когато кихнат, планетата хваща хрема. Клоунадата на Тръмп е забавна, но само докато не се сетиш каква власт има в ръцете си. Това просто не може да продължава – крайно време е не само да се разбере, но и да се действа. Защото Тръмп вилнее не в някое риалити телевизионно шоу, а съсипва истинския свят.

Автор: Ивайло Ачев

