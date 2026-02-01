Любопитно:

С "Шиши на музиката" и свирен мач: Симулацията "Евровизия"

01 февруари 2026, 08:00 часа 698 прочитания 0 коментара
С "Шиши на музиката" и свирен мач: Симулацията "Евровизия"

Най-после, Дара официално е българският представител на "Евровизия". Официално, защото преди това беше неофициално. От седмици се знае, че тя ще бъде победител в родната селекция. След гласуването на полуфинала вече съмнения нямаше.

Тогава младата певица Мона беше определена от публиката за фаворит. Видя го цяла България, защото гласуването беше публично и видимо в реално време. Журито коригира това недоразумение, пращайки я на 12-о място в своето гласуване. Така Дара необезпокоявано излезе първа.

Подсигурена победа

За финала подобни своеволия не бяха допуснати. По брутален начин БНТ се погрижи да затвърди всички подозрения, че мачът вече е свирен.

Първо скри зрителското гласуване - в реално време не можеше да се види нищо от това, което само преди седмица беше със свободен достъп - колко хора общо са гласували, колко са гласовете за всеки изпълнител и как се движи и подрежда класацията.

След това създаде впечатление за зловеща манипулация с неуспешните опити на много хора да гласуват. Потребители в социалните мрежи масово се оплакваха, че системата е отчитала гласовете им, без те да са гласували, и още при първите им опити ги е блокирала.

Източник: БНТ

След това вече беше само въпрос на време. И когато Дара беше официално обявена за победител, таблицата с гласовете беше без значение. Така или иначе никой не вярваше, че вотът на публиката е реален.

"Шиши на музиката"

Зрителите гневно коментираха, че както и в политиката, така и в музиката съществува "Шиши". Октоподът, пуснал дългите си пипала в бранша, отдавна е омотал "Евровизия" и симулирането на избор е безсмислено. БНТ и друг път са избирали еднолично изпълнител, ако това е пътят, по който ще вървим, нека поне не се лъжем. Съобщавайте ни всяка година кой ще ходи на "Евровизия" и толкова. Но да си играем на избори и да се манипулира вотът, благодаря, истинските избори ни стигат.

Друг е въпросът докъде ще стигне българската музика на европейската сцена, след като входът е заварден. И колко достойно ще бъде представена България по този начин. Досегашният ни "успех" на конкурса би трябвало да е достатъчен отговор.

Автор: Десислава Любомирова

