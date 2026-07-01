Публичното обявяване на тайни проверки

НАП обяви, че започва проверки по морето, като по преценка на контролните органи на места ще бъде използван "таен клиент". На 30 юни пък беше съобщено, че текат проверки на заведения по крайбрежната алея на Варна.

Винаги съм се чудела кому са нужни тези публични обявления, ако искаш да хванеш някого в крачка. АКО!

Не е ли абсурдно НАП да предупреди надлежно търговците, че инспекторите идват, а след това о, чудо, да се констатира, че с всяка година заведенията стават все по-изрядни. То трябва да те гони слабоумие, при положение че са те предупредили, че ще ти идват на проверка, да не се приведеш в изрядност.

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Остава мистерията колко търговци правят усилието да спазват санитарно-хигиенните изисквания в периода на проверките например, а след това се връщат към некоректните практики.

Източник: Getty Images

Дали БАБХ щеше да залови всички онези незаконни кланици отпреди месеци, ако ги беше предупредила предварително?

Или пък дали полицията, след като показа нагледно как хваща нарушители на пътя с цивилни необозначени коли, щеше да изведе десетки нарушители от интензивния трафик заради опасни изпреварвания и рискови маневри, ако беше била тъпана със съобщения и знаци?

Изобщо, как копцепцията за "тайна" проверка се връзва с логиката на публичното известяване?

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Отдавна се коментира спорната ефективност на проверките на отговорните институции нас. Веднъж наивно бях подала сигнал в местно РЗИ заради грубо и нагло нарушение на забраната за пушене в заведение. След дни от РЗИ ми отговориха, че при проверка не са установени абсолютно никакви нарушения. Проверката беше направена в 10:00 часа сутринта.

Та толкова за КПД-то на родните проверки.

Автор: Десислава Любомирова