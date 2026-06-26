"Перо по перо": Как оценявате бюджета на Гълъб Донев? Анкетата на Actualno.com

Бюджет 2026, казва ни Гълъб Донев, е "изготвен на принципите на реализма, предвидимостта, почтеността и прозрачността". А според неговите критици - това е бюджет от зимата на Жан Виденов. Какво по-остро разминаване?

Според разчетите на кабинета "Радев" до края на годината ще харчим повече отколкото изкарваме - дупката в бюджета е 5.7 %, като се очаква икономически растеж от 2.6 на сто, а инфлацията е 5.2%. Това общо взто изглежда не като оздравяване (първоначалната заявка), а като отлагане на трудните решения. Засега реформите се отлагат.

Думата обаче е на нашите читатели. Затова питаме: как оценявате проектобюджета, представен от Гълъб Донев?

Преди да посочите своя отговор в анкетата ни (опциите са в края на статията), ето накратко какви са резултатите от предишното ни допитване.

В него се питахме за другия най-важен въпрос на лятото: Кой отбор ще стане световен шампион по футбол?

Най-много от вас заложиха на изненада - "никой от изброените" събра 163 гласа (20 %). След това се нареждат Испания със 154 гласа (19 %) и Франция със 125 гласа (15 %).

А сега обратно от футболния терен към нещо друго със зелен цвят - екселските таблици

Как оценявате бюджета на Гълъб Донев?

а) Дежа вю от Жан Виденов. Имам лоши предчувствия.

б) Естествено продължение на капана, заложен в предишните бюджети.

в) Нищо не може да ми отклони вниманието от мачовете

Ще се радваме да разберем какво мислите. Може да отговорите ТУК.

P.S. Анкетата ни не е представителна социологическа извадка, а начин да общуваме с читателите и да разберем какво мислят по важни за обществото въпроси.