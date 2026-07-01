Кабинетът "Радев":

Еврото стартира новия месец с пореден рязък завой в курса

01 юли 2026, 9:18 часа 770 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
Еврото стартира новия месец с пореден рязък завой в курса

Не спират обратите в курса на еврото - след като на 29 юни то първо слезе под психологическата граница от 1,14 спрямо щатския долар, а в течение на деня се качи над това равнище и стигна 1,1433, днес (1 юли) единната европейска валута започна с леко понижение спрямо последните регистрирани нива от вчера (1,1425 спрямо долара). Припомняме, че еврото записа годишен рекорд от над 1,20 спрямо американската валута през януари 2026 г., а наскоро гравитираше около границата от 1,13 спрямо долара.

Котировките

Единната европейска валута се продава днес, 1 юли, за 1,1402 долара, което е понижение спрямо последните отчетени нива от вторник, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи на 30 юни (последния ден с налични данни) референтен курс на еврото от 1,1394 щатски долара, което е спад от 1,1406 на 29 юни.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 24 юни, когато слезе на ниво 1,133 спрямо долара.

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Снимка: iStock

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 2 юни - единната европейска валута бе със стойности от 1,1633 щатски долара.

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В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 24 юни 2026 г. - 1,133, а преди това най-ниското равнище бе отчетено на 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари 2026 г. - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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