10 златни пера от бюджета на Гълъб Донев

Както знаем от един бивш премиер, Гълъб Донев подготвя бюджет „перо по перо“. Основната цел е да има едновременно пари за здраве, образование, отбрана, сигурност, култура, бахур, Евровизия, братски руско-украински град край Варна и магистрала „Хемус“, без официално да се вдигат данъци.

Ето как ще излязат сметките:

1. Култура - ще се финансира чрез акциз върху TikTok, реалити телевизията и живите изпълнения в нощните заведения, които са единствената част от културния сектор, която генерира капитал.

2. Бахур - висококачественият и жизненоважен прием на протеини и незаменими вкусни аминокиселини ще бъде обезпечен чрез строителство на руски, украински, американски, ирански, израелски, еритрейски, судански, кубински и всевъзможни геополитически курорти с цел пране на мръсни пари на чужди мафии.

3. Съдебна реформа - прекрояването на съдебната власт ще се финансира изцяло от възобновен ресторант “8-те джуджета”, който ще прави луди обороти при сегашните цени от 12 € за пица Маргарита.

4. Образователно технологизиране - следващите поколения ще получат адекватно образование за дигиталните и работни предизвикателства на бъдещето, като техническият и кадрови потенциал на образователната система ще се субсидира от продажбата на Янка Такева на British Museum, където са изложени древни реликви от цял свят.

5. Евровизия 2027 - домакинството ще се финансира от SMS-поздрави на специален национален музикален канал, който ще се конкурира с Тянков ТВ.

6. Енергетиката - ще се построи АЕЦ Белене, ще се прокарат газовите тръби от Русия до Китай и ще направим микро водни електроцентрали с турбини на всяка тоалетна, за да се зареждат от пускането на водата. Финансирането ще се случи от изравнителните сметки на Топлофикация.

7. АМ „Хемус“ - ще бъде довършена, като се въведе режим на уличното осветление в страната. Ще се включва само в четни часове, така че в нечетни часове не излизайте.

8. Икономии от администрация - цялата администрация ще бъде пусната в отпуск и служителите ще бъдат връщани, когато публичното недоволство от липсата на съответните услуги и процедури стане звучно. Ще се съкратят тези, които не са залипсвали на никого след 3 месеца.

9. Икономии от администрация 2.0 - по-висшата администрация ще бъде заплашена с арест, ако много харчи.

10. Бюджетен резерв - има идея как да се запълни: Спецслужбите ще обискират всеки имот в страната, за да бъдат преровени всички стари дрехи за останали левчета и стотинки, които държавата ще си похарчи за късмет.

Автор: Самуил Петканов, Прас Прес