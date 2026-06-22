Олег Невзоров, който изсякъл гората между Чайка и Златни пясъци, за да построи незаконен град в местността Баба Алино - за русофилите е украинец, за украинофилите е руснак.

Името му е руско, ала го има на снимки с украинската посланичка, атакува го русофилско правителство и “Възраждане” - значи все пак може би е по-скоро украинец.

Има го на снимки и със заместника на варненския кмет Коцев. Но самият многострадален кмет Коцев твърди, че се е борил с мафиота Невзоров и дори допуска, че заради него лежа в ареста. Това не е невъзможно, защото Невзоров беше гонен-неизгонен от ДАНС точно по времето, когато Коцев бе арестуван и бадява стоя запрян месеци в ареста.

Тази история с недоизгонването на Невзоров си е великолепен ДАНС уит ми - крачка напред, две назад. ДАНС в рамките на седмица първо обявява, че Невзоров е заплаха за националната сигурност и го гони от България. Дни след което си променя експертното мнение и си отменя заповедта за изгонване. Невзоров продължава да строи, да бетонира пачки и по стар славянски обичай да вгражда сенките на българските институции. Като в легендата за вградената невеста - майсторите през деня неуморно изграждат, през нощта строежът безпощадно се руши, та се разбрали, която невеста първа им донесе храна, нея да вградят, за да е здрав градежът. (В различните варианти - понякога се вгражда само сянката, което пак води до болест и смърт.)

В историята с Корпорация КУБ, която строи незаконния град, Невзоров се уговорил, че който чиновник пръв му донесе Удостоверение за търпимост, неговата сянка ще вгради.

В случая - това е бившият главен архитект на Район Приморски, който издавал едно след друго Удостоверения за търпимост и сега може би вградената му сянка ще докара някакви неприятности на клетника. Ако изобщо някой опере пешкира, това ще е той - за Невзоров казаха, че вече си вдигнал чуковете. Това Удостоверение за търпимост е някакъв административен феномен. Не знаехме, че съществува такова понятие, но с такъв документ незаконният имот може да се управлява, да му се плащат данъци и прочие действия, които го правят почти законен.

И така в целия този контролиран хаос незаконният град е разпродаден на хора, които си имат съвсем натурални нотариални актове, плащат си тока, водата, данък сгради, такса смет, говната им са канализирани и заустени. Има и купувачи, които се оплакват, че са измамени - взели им парите, а къщи не им дали. Те са отделен случай, вече са изяли дървото и това ще им е цялото удоволствие. Обаче фактът, че има хора с нормална собственост и нотариални актове там, означава, че техните жилища най-вероятно ще си останат. Нещичко може би ще посъборят, но като цяло градът, построен в стил мутро-кубизъм, ще си остане като едно гигантско Удостоверение за търпимост към черноморската многонационална мафия.

Тъй като българските власти няма да посмеят да рушат, само Путин може да покаже воля, като удари това гнездо на строителния разврат. Така руският президент ще покаже, че наистина се бори с украинската мафия в Европа - а не с удари по румънски жилищни сгради.

Автор: Остап Джендър, Прас Прес