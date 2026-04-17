БАБХ затвори поредна кланица, 35 т месо ще бъдат унищожени

17 април 2026, 9:59 часа 371 прочитания 0 коментара
Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) затвори поредна кланица, близо 35 т месо ще бъдат унищожени, а около един тон храни са с възбрана. БАБХ спря дейността на месодобивно и месопреработвателно предприятие в пловдивското село Радиново, след като проверка установи множество нарушения на изискванията за хигиена и месо без документи. Това съобщават на страницата на БАБХ в интернет. В три хладилни камери са открити общо почти 36 тона различни видове месо без възможност за проследимост или с изтекъл срок на годност. От тях близо 35 тона са насочени за унищожаване. Другият 1 тон храни е възбранен. За него се очаква представянето на допълнителни документи.

Лоша хигиена и други нарушения

Инспекторите от Централно управление на БАБХ и от областните дирекции в София-град и Пловдив са констатирали лошо санитарно-хигиенно и технологично състояние на сградния фонд, на технологичното оборудване, на хладилни камери и прилежащия терен.

По целия технологичен път има неработещи мивки и стерилизатори. Част от хладилните камери не се използват по предназначение.

В други се съхраняват смесено годни и негодни храни. Под, стени и тавани са силно замърсени, метални повърхности са корозирали.

Филтърът за преминаване на персонала не работи и на практика не се извършва никаква дезинфекция. Помещението за транжиране е мръсно, мивката и стерилизаторът не работят. Не се поддържа изискваната температура. Има разкъсани уплътнения на вратите на хладилни камери.

Инспекторите са констатирали риск от вторично замърсяване при движението на сурово-сушените продукти от камера в камера.

Дейността на предприятието може да бъде подновена след отстраняване на всички нарушения.

Спасиана Кирилова
БАБХ опасни храни месо кланица
