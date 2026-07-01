Actualno пита, Национален фонд "Култура" отговаря: Защо обявиха програма с едва 7 дни срок за кандидатстване?

След като от Национален фонд "Култура" (НФК) обявиха кандидатстването по първата сесия на програма "Целева подкрепа Творческа Европа" 2026 в срок от едва седем дни, което разбираемо възмути представителите на културния сектор, изникнаха въпроси относно мотивите за този ход. От Actualno.com изпратихме официално запитване към НФК, на което получихме отговор своевременно.

Защо срокът е толкова кратък?

Именно този въпрос започнаха да си задават много представители на културния сектор, а нашата медия също го зададе на Национален фонд "Култура". От Фонда ни отговориха, че този кратък срок е определен "с оглед необходимостта от своевременно осигуряване на възможност за национално съфинансиране на български организации, одобрени и подписали вече договори по програма "Творческа Европа" на Европейската комисия (ЕК)".

Защо обаче се налага срокът да е абсурдно кратък? От отговора на Национален фонд "Култура" разбираме, че това се случва поради факта, че през 2025 г. по аналогична процедура са били подадени проекти предлоения в НФК, за които обаче не са обявени резултати и съответно не са били сключени договори. "Това постави част от организациите с подписани договори с ЕК в риск да не могат да реализират планирани дейности, тъй като съгласно чл. 18, ал. 11, т. 1 Наредба 6 от 21 ноември 2024 г. за общите условия за провеждане на конкурсите за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура", за допустимост на разходите, за оценка на проектите и за тяхното изпълнение разходи, извършени преди сключване на договор с Национален фонд "Култура", не са допустими за финансиране".

Първата сесия е най-вече за миналогодишните проекти

Или с други думи - първата сесия по програма "Целева подкрепа Творческа Европа" 2026, обявена със срок от 29.06 до 6.07 2026 г., е предназначена за вече готовите проекти, които са кандидатствали през 2025 г., но за които процедурата така и не е била завършена. Така се дава шанс на културните организации, които вече имат подписани договори като координатори/партньори с ЕК по програма "Творческа Европа", да получат условия за подкрепа - кандидатстване и последващо договаряне.

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От НФК уточняват и следното: "Следва да се има предвид, че програмата като цяло не е с кратък срок за кандидатстване. Втората сесия е отворена в периода от 07.07.2026 г. до 26.11.2026 г., като единствено първата сесия е с по-кратък срок именно с оглед необходимостта от своевременна подкрепа за организациите с предстоящи дейности.

Така според Национален фонд "Култура" се разрешава проблемът с неполучилите национално съфинансиране бенефициенти от миналата година. "Бенефициентите, които вече са сключили договор с ЕК, ще подадат същия пакет документи като миналата година, като техническа комисия ще оцени тяхната допустимост във възможно най-спешен порядък.", казват още от Фонда.

Сроковете са неясни

Не е ясно обаче в какъв срок ще се разбере кои кандидати са одобрени и ще получат финансиране. Всички документи трябва да преминат проверка за административна допустимост от техническа комисия, която да предостави доклад на УС за одобрените и респективно веднага да бъдат сключени договори с НФК. Към момента не е ясно кога ще бъдат обявени резултатите, но за Actualno.com от Национален фонд "Култура" заявиха, че ще положат "усилия процедурата по административна проверка и последващо договаряне да бъдат проведени във възможно най-кратки срокове".

А защо крайният час за кандидатстване по първата сесия е странният "16:07 ч."? Оказва се, че това е чисто технически параметър, с който от Фонда е трябвало да се съобразят.

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