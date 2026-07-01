Кабинетът "Радев":

Без да се посяга на заплати и пенсии: Формулата на Асен Василев за дефицит от 3%

01 юли 2026, 9:15 часа 1093 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Без да се посяга на заплати и пенсии: Формулата на Асен Василев за дефицит от 3%

Ако бъдат премахнати спорните разходи, бюджетният дефицит може да бъде сведен до около 3%, без да се посягат възнагражденията в публичния сектор и пенсиите. Даваме два пъти повече пари, отколкото сме описали. В девет централни ведомства разходите за издръжка се увеличават със 737 млн. евро. Това са парите за кафе, вода, автомобили, командировки, текущи ремонти. Най-лесното решение е правителството да уеднакви тези с миналогодишните. Това коментира председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

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По думите му в бюджета има близо 1,7 млрд. евро, за които не е ясно по какви проекти ще бъдат изразходвани, а дефицитът може да бъде свит чрез премахване на неясни буфери. "В централния бюджет има и още 1,5 млрд. евро, които могат да бъдат разпределяни с постановления на Министерския съвет, без предварително да е ясно за какво ще се използват", заяви той.

Относно пенсиите бившият финансов министър заяви, че твърденията, че системата става все по-зависима от държавния бюджет, не са верни. И поясни, че делът на пенсиите, покриван от осигурителни вноски, расте и вече достига около 55%, докато преди 15 години е бил 42%.

Остри критики Василев отправи към капиталовата програма. Той заяви, че са заложени 9,3 млрд. евро инвестиции, но в приложение към бюджета конкретни проекти има едва за 3,1 млрд. евро. Според него единственото възможно обяснение е създаването на "голям буфер при евентуално забавяне на средства по Плана за възстановяване и устойчивост, но това не е легитимен аргумент".

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Василев бе категоричен, че един месец е напълно достатъчен за изготвянето на "адекватен бюджет" и се надява да го види. 

относно предстоящите президентски избори, Василев каза, че ако Андрей Гюров обяви кандидатурата си, "Продължаваме промяната" ще го подкрепи. Но уточни, че окончателното решение ще се вземе и ще бъде обявено, когато разговорите приключат.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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