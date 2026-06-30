Да не трепнеш на 12: Равнис по майката на момичето, спасило страната от нова трагедия

Цялата страна говори за изключителния подвиг на 12-годишното момиче, спестило на всички ни поредната трагедия на пътя. По магистрала "Струма", с майка, която получава инсулт, детето не просто успява да овладее колата в движение, а да потърси помощ на 112 и в крайна сметка да спре успешно.

Хладнокръвие и психическа устойчивост не са най-често срещаните качества у най-младото поколение у нас. Нагазили с двата крака в Монтесори възпитанието и културата на позитивното родителство, повечето деца днес са прекалено чувствителни, прекалено лесно раними, считащи че светът се върти около тях и с ниски съпротивителни сили срещу стрес, напрежение и липса. Знаете - трудните времена раждат силни хора, лесните - слаби.

Родителите вкупом са решили да се оттласнат от "отровния" модел на наказания и търсене на отговорност, в резултат на което учителите са пропищели от липсата на дисциплина, която имат днешните деца. Истината е, че масово възпитаваме разглезени и неподготвени за живота деца.

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Слава богу, има обаче примери като този, които ни отрезвяват и ни показват единицата мярка за качествено и ефективно възпитание, по която всички трябва да се равняваме.

Източник: БГНЕС

Разминахме се с трагедия, защото едно семейство си е свършило работата

Истината е, че една неконтролируемо летяща по магистралата кола може да означава десетки убити. Неслучайно от полицията обявиха, че са били готови да жертват една патрулка, само и само да я спрат.

Колко възрастни в тази ситуация биха запазили самообладание? Колко възрастни биха действали хладнокръвно без да се подават на паниката? А тук става дума за дете! Което не просто вижда, че майка му припада, а съумява да овладее летяща по магистралата кола и да се сети за план как да излезе от ситуацията.

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Искрено се надявам майката да се оправи, за да можем всички да минем на курс при нея как се отглеждат смели, адекватни, решителни и съобразителни деца. Защото роботиката, менталната аритметика и гимнастиката не струват нищо, ако не притежаваш характер, който ако се наложи, да ти спаси живота.

Днес цялата държава коментира случая с възхита, вместо с ужас, само защото едно семейство си е свършило добре работата. И едно дете е успяло да спаси много животи. Ефектът на пеперудата в най-чист вариант. И когато утре отново решите да не гледате новините пред детето, за да не се стресира, да му прибирате играчките и да му връзвате обувките, въпреки че е 3 клас, си помислете дали то би се справило в такава ситуация. И ако отговорът е убедително не, значи и вие сте за курса.

Автор: Десислава Любомирова