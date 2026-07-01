Кабинетът "Радев":

ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 01.07.2026

01 юли 2026, 9:27 часа 679 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
ТВ програма: Спорт по телевизията днес – 01.07.2026

Днешният ден няма да предложи на феновете множество спортни състезания, но за сметка на това всяко от предстоящите събития ще бъде изключително любопитно за гледане. Безспорно светлината на прожекторите пада върху Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада и двата мача от 1/16-финалите на надпреварата. Третият за годината турнир от Големия шлем – Уимбълдън също продължава с пълна сила.

Какво може да гледате по телевизията днес:

13:00 Тенис : Уимбълдън, Евроспорт 2

19:00 Футбол: Англия – ДР Конго, Мондиал'26, БНТ/БНТ 3

23:00 Футбол: Белгия – Сенегал, Мондиал'26, БНТ/БНТ3

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Уимбълдън Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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